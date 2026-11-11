हार्दिक गए पंजाब, अब कौन संभालेगा मुंबई इंडियंस की कप्तानी? फ्रेंचाइजी ने दिया बड़ा अपडेट

पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस ने कहा है कि वे 2027 इंडियन प्रीमियर लीग सीजन के लिए नया कप्तान चुनने में जल्दबाजी नहीं करेंगे. बुधवार को उन्होंने पिछले दो सीजन के अपने कप्तान हार्दिक पांड्या को पंजाब किंग्स के साथ ट्रेड कर दिया और बदले में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में शामिल किया. हार्दिक टीम के कप्तान थे. फ्रेंचाइजी ने उन्हें 2024 में रोहित शर्मा की जगह कप्तानी सौंपी थी. ऐसे में पांच बार की चैंपियन टीम बिना कप्तान के हो गई है. हालांकि क्रिकेट जगत में इस बात की चर्चा है कि रोहित शर्मा फिर से कप्तानी संभाल सकते हैं, और तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव तथा जसप्रीत बुमराह भी इस रेस में हैं. वहीं मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी ने साफ कर दिया है कि वे कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी नहीं करेंगे.

मुंबई इंडियंस ने अपने बयान में कहा,"फ्रेंचाइजी आगामी सीजन की तैयारियों में जुटी हुई है और कप्तानी के विकल्पों का गंभीरता से आकलन कर रही है. टीम के कप्तान को लेकर उचित समय पर आधिकारिक घोषणा की जाएगी."

इस बयान से साफ संकेत मिलता है कि 17 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन और 16 दिसंबर को गोवा में होने वाली मिनी नीलामी से पहले कप्तानी का मुद्दा मुंबई इंडियंस की रणनीति का अहम हिस्सा बना हुआ है. ऐसे में टीम के नेतृत्व को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि आगामी सीजन में मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम पिछले कुछ वर्षों के हार्दिक पंड्या की अगुवाई वाले सेटअप से काफी अलग नजर आ सकता है.

हार्दिक का बाहर जाना मुंबई इंडियंस के साथ एक लंबे और घटनापूर्ण संबंध के अंत का प्रतीक है. वह पहली बार 2015 में एक युवा खिलाड़ी के रूप में एमआई में पहुंचे और सबसे छोटे प्रारूप में क्रिकेट की दुनिया के टॉप ऑलराउंडरों में से एक बन गए. उन्होंने जाने से पहले एमआई के चार खिताब जीतने वाले अभियानों में प्रमुख भूमिका निभाई और 2024 में गुजरात टाइटन्स (जीटी) से लौटकर कप्तान के रूप में कार्यभार संभाला.

पंजाब किंग्स नें जाने के बाद हार्दिक की सैलरी भी बढ़ी है. उनकी फीस एमआई में 16.35 करोड़ थी, जबकि पंजाब में उन्हें 18 करोड़ रुपये मिलेंगे. अर्शदीप अपनी वर्तमान फीस 18 करोड़ रुपये पर आगे बढ़ रहे हैं. 162 आईपीएल मैचों में, पांड्या ने 146.28 की स्ट्राइक रेट से 2,955 रन बनाए हैं और 82 विकेट लिए हैं.

अर्शदीप ने 2019 में पंजाब किंग्स के साथ अपने आईपीएल करियर की शुरुआत की थी. बाएं हाथ के तेज गेंदबाज 96 खेलों में 111 विकेट के साथ अब तक के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. उन्होंने 2025 संस्करण में 21 विकेट लिए और 2026 में 14 और विकेट लिए. अर्शदीप के नाम पुरुषों के टी20ई में एक भारतीय गेंदबाज द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है.

अर्शदीप के आने से मुंबई को टी20 में भारत के प्रमुख तेज गेंदबाजों में से एक मिल गया है, जो नई गेंद से गेंदबाजी करने के लिए शीर्ष तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के साथ अच्छी जोड़ी बना सकते हैं. अर्शदीप एक विश्वसनीय डेथ ओवर गेंदबाज भी हैं और उम्मीद है कि वह एमआई के तेज गेंदबाजी आक्रमण को धार देंगे.

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