WBBL 2025: जीत के लिए 13 बॉल पर चाहिए थे 3 रन...तभी फिर अंपायर ने कर दिया मैच रद्द, फैसले से मचा बवाल

Adelaide Strikers vs Sydney Thunder Match abandoned: विमेंस बिग बैश लीग 2025-26 का 27वां मुकाबले शुक्रवार (28 नवंबर) को एडिलेड ओवल में एडिलेड स्ट्राइकर्स-सिडनी थंडर के बीच खेला गया. अंपायर्स ने बूंदाबांदी के चलते मैच को रद्द करने का फैसला लिया. हालांकि, अंपायर के इस फैसले से बवाल मच गया. क्या टीम और क्या कमेंटेटर, सभी इस फैसले से हैरान रह गए क्योंकि सिडनी थंडर जीत के करीब थी और लेकिन अंपायर ने उनसे यह जीत छीन ली. जब अंपायर ने मैच को रद्द करने का फैसला लिया, तब सिडनी थंडर को जीत के लिए 13 गेंदों में सिर्फ 3 रन की जरूरत थी.

सिडनी थंडर को जीत के लिए पांच ओवर में 46 रन बनाने थे. फोबे लीचफील्ड की 15 गेंदों में नाबाद 38 रन की पारी से थंडर ने 2.5 ओवर में बिना किसी विकेट के नुकसान पर 43 रन बना लिए थे. इस दौरान लगातार हल्की बूंदाबांदी हो रही थी. लेकिन जब लग रहा था कि सिडनी थंडर जीत जाएगी, तभी अंपायरों ने अचानक से मैच को रद्द करने का फैसला लिया. अंपायर के इस फैसले से थंडर कैंप हैरान रह गया. मुकाबले के रद्द होने के बाद लीचफील्ड ने फॉक्स स्पोर्ट्स से कहा,"निराश हूं." "यह शर्म की बात है. यह बहुत निराशाजनक है."

Nooooo way!



In a five-over game, the Thunder needed three more runs to win off 13 balls...



And umpires call for the covers with rain no heavier than it had been in the previous 15 minutes, per @TheoDrop.



Game called off, no result 🫣#WBBL11 pic.twitter.com/b24oi9XmsF — 7Cricket (@7Cricket) November 28, 2025

हालांकि, एडिलेड स्ट्राइकर्स की कप्तान ताहलिया मैक्ग्रा ने कहा कि अंपायरों ने एक कठिन फैसला लिया. मैक्ग्रा ने कहा,"कठिन फैसला. बारिश कम हो गई लेकिन गेंद फिसलन भरी थी, अंपायरों ने फैसला लिया." मैच से पहले लगातार हो रही थी.

मैच की शुरुआत से पहले ही बारिश हो रही थी. एक बार जब बारिश रुकी और अंपायरों ने खेल जारी करने का फैसला लिया, तो मैच 5 ओवरों का हुआ. लॉरा वोल्वार्ड्ट की 13 गेंदों में 22 रनों की पारी के दम पर स्ट्राइकर्स ने पांच ओवर में 2 विकेट पर 45 रन बनाए. वोल्वार्ड्ट ने अपनी पारी के दौरान एक छक्का और दो चौके लगाए. जबकि कप्तान मैक्ग्रा ने छह गेंदों में नाबाद 12 रनों की पारी खेली. थंडर के पांच गेंदबाजों ने एक ओवर डाला, जिसमें शबनीम इस्माइल (6 रन देकर 1) और लुसी फिन (12 रन देकर 1) विकेट लेने वाली गेंदबाज रहीं.

इसके जवाब में लीचफील्ड ने शुरुआत से ही आक्रमक रूख अपनाया. उन्होंने थंडर को जीत के शिखर पर पहुंचा दिया था. रन चेज़ की शुरुआत शानदार रही और शुरुआती ओवर में 13 रन बटोरे. पहले ओवर के बाद बूंदाबांदी होने लगी. लीचफील्ड ने इसके बाद दूसरे ओवर में लगातार चार चौके जड़े. दो ओवर के बाद थंडर का स्कोर बिना किसी नुकसान के 35 रन हो गया था.

लेकिन इसके बाद सिर्फ 5 गेंद और फेंकी गईं. जब मैच रद्द हुआ तो थंडर ने 43 रन बना लिए थे. लीचफील्ड ने नाबाद 38 रनों की पारी खेली. मैच रद्द होने पर मैदान पर मौजूद कमेंटेटर ने इसे "खेल के लिए शर्मिंदगी" बताया. प्रसारणकर्ता की मानें तो जब मैच रद्द हुआ था, उस समय पहले के मुकाबले बूंदाबांदी हल्की हो गई थी.

यह भी पढ़ें: Ayush Mhatre: आयुष म्हात्रे का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 18 साल में ये कारनामा कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया, रोहित भी छूटे पीछे

यह भी पढ़ें: IND vs SA ODI Series: साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड?