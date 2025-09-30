विज्ञापन
विशेष लिंक

अभिषेक शर्मा को गिफ्ट में मिली Haval H9, दोस्त शुभमन के साथ खिंचवाई सेल्फी, कार की कीमत जान उड़ जाएंगे होश

Abhishek Sharma car Price: अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें अभिषेक इस नई कार में बैठकर अपने दोस्त गिल के साथ सेल्फी ले रहे हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
अभिषेक शर्मा को गिफ्ट में मिली Haval H9, दोस्त शुभमन के साथ खिंचवाई सेल्फी, कार की कीमत जान उड़ जाएंगे होश
Abhishek Sharma Takes Selfies With Shubman Gill In Newly Won Haval H9 SUV
  • अभिषेक शर्मा ने एशिया कप में 7 मैचों में 314 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता
  • अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज के पुरस्कार के रूप में Haval H9 कार दी गई है
  • Haval H9 एक 7 सीटर लक्जरी SUV कार है जिसकी कीमत भारतीय रुपये में लगभग तैंतीस लाख साठ हजार है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Abhishek Sharma New Car Haval H9  Price: एशिया कप में अभिषेक शर्मा ने तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी की. अभिषेक एशिया कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. अभिषेक को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया. इस एशिया कप में अभिषेक ने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया को हैरान कर दिया. अभिषेक ने 7 मैच में 314 रन बनाए, जिनमें 3 अर्धशतकीय पारी भी शामिल थी. 

Haval H9 कार मिली गिफ्ट में

प्लेयर ऑफ द सीरीज के तौर पर अभिषेक को Haval H9 कार गिफ्ट में दी गई. अवार्ड लेने के बाद अभिषेक शर्मा अपने दोस्त शुभमन गिल के साथ कार में बैठे और एक दूसरे के साथ सेल्फी भी ली. जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है. 

Haval H9 कीमत जान आपके उड़ जाएंगे होश (Abhishek Sharma Haval H9 Car Price)

Haval H9 SUV कार में 7 सीटर हैं. इस 7 सीटर कार को लक्जरी फीचर्स के लिए जाना जाता है. अभिषेक शर्मा को  Haval H9 SUV कार प्राइज के तौर पर मिली है, उसकी कीमत HAVAL सऊदी अरब वेबसाइट के अनुसार भारतीय रुपये में करीब 33 लाख 60 हजार रुपये है. इस कार को चीनी ऑटोमोबाइल कंपनी GWM ने बनाया है. 

Haval H9 कार की क्या है खासियत (What is the specialty of Haval H9 car)

Haval H9  कार को लक्जरी  कार के तौर पर जाना है जिसकी सीट काफी आरामदायक होती है. 10 स्पीकर वाला साउंड  सिस्टम इस कार में लगा है. 14.6 इंच की टच स्क्रीन के अलावा इसमें वायरलेस चार्जिंग की भी सुविधा है. वहीं, इसमें  360 डिग्री कैमरा लगा है. इसके अलावा इस कार में  ब्लाइंड स्पॉट के लिए सेंसर लगे हुए हैं. 

दोस्त शुभमन के साथ खिंचवाई सेल्फी

अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें अभिषेक इस नई कार में बैठकर अपने दोस्त गिल के साथ सेल्फी ले रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Abhishek Sharma, Shubman Singh Gill, India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com