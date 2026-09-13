14 बाउंड्री, 256 का स्ट्राइक रेट...अभिषेक के कोहराम से भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया



रविवार को अफगानिस्तान के खिलाफ दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में अभिषेक शर्मा का कोहराम देखने को मिला. अभिषेक ने सिर्फ 32 गेंदों में सात चौके और सात छक्कों के दम पर 82 रनों का पारी खेली. अभिषेक ने 256.25 की स्ट्राइक रेट से रन कूटे. अभिषेक की पारी के दम पर भारत ने जीत के लिए मिले 157 के लक्ष्य को 13.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. इससे पहले, अर्शदीप सिंह ने लगातार सटीक गेंदबाजी और कई तरह की वेरिएशन से अफगानिस्तान को मुश्किल में डाला. अर्शदीप ने 19 रन देकर 3 विकेट लेने का शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने 24 लीगल गेंदों में से 16 डॉट गेंदें फेंकीं, जिससे भारत अफगानिस्तान को 8 विकेट पर 156 रन पर रोकने में कामयाब रहा.

अभिषेक ने मचाया कोहराम

भारत के लिए अफगानिस्तान से मिले लक्ष्य का पीछा करना बहुत आसान रहा क्योंकि अभिषेक ने आसानी से छक्के लगाए.अगर अभिषेक की खराब फॉर्म को लेकर कोई शक था, तो उन्होंने कुछ जोरदार शॉट्स खेलकर उसे दूर कर दिया. उनके इन शॉट्स ने फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया.

संजू सैमसन (10) के जल्दी आउट होने के बाद, उन्होंने अच्छी फॉर्म में चल रहे ईशान किशन (33 गेंदों में 42 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 121 रन जोड़े. पिच आसान थी और उसमें गेंदबाजों के लिए कोई खास मुश्किल नहीं थी.

अभिषेक ने सिर्फ 22 गेंदों में अपनी 12वीं टी20I फिफ्टी पूरी की, लेकिन इससे भी अहम बात यह थी कि उन्होंने यह पारी छह मैचों के बाद खेली, जिनमें वे 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए थे. किशन का आत्मविश्वास भी बढ़ा और उन्होंने फारूकी की गेंद पर हुक शॉट खेलकर छक्का लगाया.

अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में अभिषेक ने अपने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 12वां अर्धशतक लगाया. (फोटो: पीटीआई)

अभिषेक ने फजलहक फारूकी की गेंद पर कवर के ऊपर से ऊंचा छक्का लगाकर शुरुआत की और फिर लॉन्ग-ऑफ के ऊपर से एक और छक्का जड़ा. इस बार गेंदबाज अज़मतुल्लाह ओमरज़ई थे. फारूकी की गेंद पर तीसरा छक्का मिड-विकेट के ऊपर से मारा. अफगान गेंदबाजों की तरफ से कोई खास चुनौती नहीं मिल रही थी.

जब स्पिनर गेंदबाजी करने आए, तब तक अभिषेक ने मोर्चा संभाल लिया था. नूर अहमद अपनी लाइन-लेंथ सही नहीं रख पाए और अभिषेक ने उनकी जमकर धुनाई की. जब अभिषेक आउट हुए तब भारत को जीत के लिए सिर्फ 17 रनों की जरूरत थी.

गेंदबाजों ने बरपाया कहर

इससे पहले, जसप्रीत बुमराह ने कुछ तेज और सटीक गेंदें फेंकीं, लेकिन श्रेयस अय्यर के फील्डिंग चुनने के बाद अर्शदीप ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया. दो स्पिनरों - वरुण चक्रवर्ती (4 ओवर में 1/16) और अक्षर पटेल (4 ओवर में 1/27) ने शुरुआती 10 ओवरों तक खेल पर पकड़ बनाए रखी. इसके बाद उमरज़ई (44 गेंदों पर नाबाद 64 रन) और मोहम्मद नबी (27 गेंदों पर 33 रन) ने छठे विकेट के लिए 83 रन जोड़े, जिससे टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंच गया.

बुमराह (4 ओवर में 1/26) ने पूरी ताकत से गेंदबाजी की और 16 डॉट बॉल फेंकीं. उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के पूर्व स्टार रहमानुल्लाह गुरबाज़ (0) को एक ऐसी गेंद पर आउट किया जो अचानक उछली और बल्ले का किनारा लेकर अभिषेक शर्मा के पास गई, जिन्होंने फर्स्ट स्लिप पर नीचे झुककर शानदार कैच लपका.

दूसरी ओर, अर्शदीप ने अहम मौकों पर विकेट लेने के लिए अपनी गेंदबाजी में बदलाव और गति में परिवर्तन का बखूबी इस्तेमाल किया. इब्राहिम ज़दरान (13) और सेदिकुल्लाह अटल (11) ने कुछ शॉट खेले, लेकिन फिर एक खराब तालमेल के कारण अफगान कप्तान को अपना विकेट गंवाना पड़ा.

अर्शदीप ने अफगान बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. उन्होंने एक वाइड यॉर्कर फेंकी जिसे अटल ने खेलने की कोशिश की, लेकिन 'फ्लाई' स्लिप पर खड़े बुमराह ने आसानी से कैच पकड़ लिया. गुलबदीन नायब (2) ने अक्षर की गेंद पर एक खराब 'इनसाइड-आउट' शॉट खेला और नितिश रेड्डी के हाथों कैच आउट हो गए. वरुण, जो लगातार स्टंप्स पर गेंदबाजी कर रहे थे, ने दरविश रसूली (2) का डिफेंस तोड़ दिया, जिससे 7 ओवर में स्कोर 5/43 हो गया.

उमरज़ई ने जड़ा अर्धशतक

लेकिन उमरज़ई की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने पलटवार किया और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की कमजोर कड़ी - नितिश - को निशाना बनाते हुए उन पर जमकर रन बटोरे. अर्शदीप ने अपने दूसरे स्पेल में खतरनाक नबी को क्लीन बोल्ड किया, जबकि उससे ठीक पहले नबी ने उन पर छक्का जड़ा था. नबी के आउट होने के बाद टीम की पारी फिर से लड़खड़ा गई. राशिद खान (10 गेंदों पर 1 रन) डेथ ओवरों में बुमराह और अर्शदीप के खिलाफ रन नहीं बना पाए और डीप में कैच आउट हो गए. ओमरज़ई ने शिवम दुबे पर दो छक्के जड़े और आखिरी ओवर में 21 रन बने, जिससे 'होम' टीम का स्कोर 150 रन के पार पहुंच दिया.

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