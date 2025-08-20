संजू सैमसन बाहर, आकाश चोपड़ा ने Asia Cup 2025 के लिए चुनी परफेक्ट प्लेइंग इलेवन

Aakash Chopra, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान चूका है. आगामी टूर्नामेंट के लिए कई धुरंधरों को नजरअंदाज किया गया है. इसके अलावा कई स्टार खिलाड़ियों को आगामी टूर्नामेंट के लिए शामिल किया गया है. मगर बेहद कम उम्मीद नजर आ रही है कि उन्हें मैच के दौरान प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा. इसमें एक बड़ा नाम संजू सैमसन का भी है. पिछले काफी समय से वह टी20 प्रारूप का हिस्सा हैं. इस दौरान उनका प्रदर्शन भी सराहनीय रहा है. मगर शुभमन गिल के बतौर उपकप्तान टीम में शामिल किए जाने के बाद बेहद कम संभावना नजर आ रही है कि उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा. क्योंकि वह टॉप क्रम में बल्लेबाजी करते हैं. टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा भी इस बात से सहमत हैं. उन्होंने आगामी टूर्नामेंट के लिए अपनी परफेक्ट प्लेइंग इलेवन बनाई है. जिसमें सैमसन का नाम नदारद नजर आ रहा है.

आकाश चोपड़ा की प्लेइंग इलेवन

एशिया कप के लिए ऐलान किए गए 15 सदस्यीय टीम में से आकाश चोपड़ा ने संभावना जताई है कि अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी का आगाज कर सकते हैं. इसके बाद उन्होंने नंबर तीन पर तिलक वर्मा को रखा है. चौथे स्थान पर कप्तान सूर्यकुमार यादव काबिज हैं. पांचवें स्थान के लिए उन्होंने ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या पर भरोसा जताया है. इसके बाद उन्होंने बतौर विकेटकीपर जितेश शर्मा का चुनाव किया है. आकाश चोपड़ा का ये चुनाव सही भी नजर आता है. क्योंकि फिनिशर के तौर पर सैमसन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है. वहीं आईपीएल में जितेश ने निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए लोगों को खूब प्रभावित किया है.

पूर्व टेस्ट क्रिकेटर ने सातवें एवं आठवें स्थान पर दो ऑलराउंडर खिलाड़ियों को रखा है. ये दोनों खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि शिवम दुबे और अक्षर पटेल हैं. बतौर स्पिनर उन्होंने कुलदीप यादव के ऊपर वरुण चक्रवर्ती को वरीयता दी है. वहीं तेजी गेंदबाजी की कमान जसप्रीत बुमराह के साथ-साथ अर्शदीप सिंह के कंधों पर रखी है.

आकाश चोपड़ा की परफेक्ट प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), शिवम दुबे, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह.

