Axar Patel, Asia Cup 2025: अक्षर पटेल को एशिया कप के लिए उपकप्तानी के पद से हटाए जाने के बाद मोहम्मद कैफ ने अपना विचार साझा किया है.

शुभमन गिल बने उपकप्तान तो नाराज हुए मोहम्मद कैफ, मगर क्यों? वजह आपको भी कर देगा हैरान
Mohammad Kaif
  • एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव और उपकप्तान शुभमन गिल को नियुक्त किया गया है.
  • अक्षर पटेल को उपकप्तानी से हटाए जाने पर विवाद उत्पन्न हुआ और कई लोगों ने इस निर्णय पर सवाल उठाए हैं.
  • पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि अक्षर पटेल को उपकप्तानी हटाए जाने से पहले सूचित किया जाना चाहिए था.
Axar Patel, Asia Cup 2025: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चूका है. एशिया कप के 17वें सीजन के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चूका है. सूर्यकुमार यादव को आगामी टूर्नामेंट के लिए कप्तान बनाया गया है, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल के कंधों पर रखी गई है. जिसके बाद विवाद छिड़ गया है. कई लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर अक्षर पटेल की क्या गलती थी जो उन्हें उपकप्तानी के पद से हटाया गया है. सूर्या और उनकी जुगलबंदी में टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी. पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी इस मुद्दे पर अपना विचार साझा किया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि अक्षर को उपकप्तानी से हटाने के पहले ही उन्हें इस बारे में अवगत करा दिया गया होगा.

44 वर्षीय पूर्व बल्लेबाज में सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'मुझे आशा है कि अक्षर पटेल को उपकप्तानी से हटाए जाने से पहले ही बता दिया गया होगा. उन्हें इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं मिली होगी. अक्षर ने कुछ भी गलत नहीं किया था. इसलिए वह जानने का हकदार है.'

टीम इंडिया के अहम सदस्य बन चुके हैं अक्षर

अक्षर पटेल अपने बेहतरीन खेल के बदौलत वनडे और टी20 प्रारूप के अहम सदस्य बन चुके हैं. खबर लिखे जाने तक देश के लिए उन्होंने 14 टेस्ट, 68 वनडे और 71 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 22 पारियों में 35.88 की औसत से 646, वनडे की 47 पारियों में 22.37 की औसत से 783 और टी20 की 44 पारियों में 18.44 की औसत से 535 रन निकले हैं.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने टेस्ट की 27 पारियों में 19.34 की औसत से 55, वनडे की 63 पारियों में 32.94 की औसत से 72 और टी20 की 68 पारियों में 22.12 की औसत से 71 विकेट चटकाए हैं.

