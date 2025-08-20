शुभमन गिल बने उपकप्तान तो नाराज हुए मोहम्मद कैफ, मगर क्यों? वजह आपको भी कर देगा हैरान

Axar Patel, Asia Cup 2025: क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चूका है. एशिया कप के 17वें सीजन के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चूका है. सूर्यकुमार यादव को आगामी टूर्नामेंट के लिए कप्तान बनाया गया है, जबकि उपकप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल के कंधों पर रखी गई है. जिसके बाद विवाद छिड़ गया है. कई लोगों ने सवाल उठाया है कि आखिर अक्षर पटेल की क्या गलती थी जो उन्हें उपकप्तानी के पद से हटाया गया है. सूर्या और उनकी जुगलबंदी में टीम बेहतरीन प्रदर्शन कर रही थी. पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी इस मुद्दे पर अपना विचार साझा किया है. उन्होंने उम्मीद जताई है कि अक्षर को उपकप्तानी से हटाने के पहले ही उन्हें इस बारे में अवगत करा दिया गया होगा.

44 वर्षीय पूर्व बल्लेबाज में सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विचार साझा करते हुए लिखा है, 'मुझे आशा है कि अक्षर पटेल को उपकप्तानी से हटाए जाने से पहले ही बता दिया गया होगा. उन्हें इस बात की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नहीं मिली होगी. अक्षर ने कुछ भी गलत नहीं किया था. इसलिए वह जानने का हकदार है.'

I hope Axar Patel was informed about his removal from vice-captaincy in advance and he didn't come to know about it from the press conference. Axar did no wrong so he deserves an explanation. @akshar2026 — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) August 19, 2025

टीम इंडिया के अहम सदस्य बन चुके हैं अक्षर

अक्षर पटेल अपने बेहतरीन खेल के बदौलत वनडे और टी20 प्रारूप के अहम सदस्य बन चुके हैं. खबर लिखे जाने तक देश के लिए उन्होंने 14 टेस्ट, 68 वनडे और 71 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से टेस्ट की 22 पारियों में 35.88 की औसत से 646, वनडे की 47 पारियों में 22.37 की औसत से 783 और टी20 की 44 पारियों में 18.44 की औसत से 535 रन निकले हैं.

वहीं बात करें उनके गेंदबाजी प्रदर्शन के बारे में तो उन्होंने टेस्ट की 27 पारियों में 19.34 की औसत से 55, वनडे की 63 पारियों में 32.94 की औसत से 72 और टी20 की 68 पारियों में 22.12 की औसत से 71 विकेट चटकाए हैं.

