इंडिगो के यात्रियों को कैसे मिलेगा अपना लगेज? जानिए पूरा प्रोसेस

लगेज बैग के अलावा रद्द हुई उड़ानों के लिए इंडिगो ने यात्रियों को बड़ी मात्रा में रिफंड जारी किया है. 1 से 7 दिसंबर 2025 के पीरियड में 5.86 लाख पीएनआर रद्द हुए, जिनके लिए यात्रियों को 569.65 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं.

  • इंडिगो एयरलाइन ने कैंसिल हुई फ्लाइट्स के फंसे हुए यात्रियों का सामान वापस पाने की प्रक्रिया सरल बनाई है
  • अब तक 4500 से अधिक बैग यात्रियों को सौंपे जा चुके हैं और बाकी सामान जल्द डिलीवर होगा
  • यात्री काउंटर पर बोर्डिंग पास दिखाकर अपना सामान तुरंत प्राप्त कर सकते हैं या डिलीवरी के लिए डिटेल दे सकते हैं
इंडिगो एयरलाइन ने फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर छूटे या फंसे हुए यात्रियों के सामान को वापस करने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है. एयरलाइन का दावा है कि 4,500 से अधिक बैग पहले ही यात्रियों को सौंप दिए गए हैं और बाकी बचे सामान को अगले 36 घंटों में डिलीवर करने का लक्ष्य है. ऐसे में अगर आपका सामान भी इंडिगो की कैंसिल हुई फ्लाइट्स की वजह से फंसा हुआ है, तो आप इन दो तरीकों से अपना लगेज वापस पा सकते हैं-

एयरपोर्ट काउंटर पर जाकर

जिन यात्रियों को अपना सामान जल्द से जल्द वापस चाहिए और वे एयरपोर्ट के नजदीक हैं, वे सीधे एयरलाइन के काउंटर पर जा सकते हैं. आपको काउंटर पर अपना बोर्डिंग पास दिखाना होगा. साथ ही बताना होगा कि आपकी फ्लाइट रद्द हो गई थी और आप अपना सामान वापस लेना चाहते हैं. अगर सामान उपलब्ध होगा, तो वह आपको तुरंत मिल जाएगा. अगर नहीं, तो एयरलाइन आपसे आपके घर का एड्रेस और डिटेल लेगी और सामान को बताए गए पते पर डिलीवर कर देगी.

कस्टमर केयर को कॉल करके

अगर आप एयरपोर्ट से दूर हैं और काउंटर पर नहीं जा सकते, तो यह ऑप्शन आपके लिए है. इसके लिए आप इंडिगो के टोल-फ्री कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें. कस्टमर केयर ऑपरेटर को अपनी यात्रा की तारीख, टिकट/बोर्डिंग पास की डिटेल बताएं. कस्टमर केयर ऑपरेटर आपसे घर का एड्रेस और डिटेल लेगा. इसके बाद एयरलाइन आपका सामान बताए गए पते पर पहुंचा देगी.

तेजी के साथ हो रहा रिफंड

लगेज बैग के अलावा रद्द हुई उड़ानों के लिए इंडिगो ने यात्रियों को बड़ी मात्रा में रिफंड जारी किया है. 1 से 7 दिसंबर 2025 के पीरियड में 5.86 लाख पीएनआर रद्द हुए, जिनके लिए यात्रियों को 569.65 करोड़ रुपये वापस किए गए हैं. वहीं कुल रिफंड की बात करें तो 21 नवंबर अब तक कुल 9.55 लाख पीएनआर रद्द हुए हैं, जिन पर एयरलाइन ने 827 करोड़ रुपये का रिफंड दिया है.

