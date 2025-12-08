IND vs SA 1st T20I: साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20I में सबसे अधिक रन बनाने वाले टॉप-10 भारतीय बल्लेबाज

India vs South Afirca Most T20I Runs: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच कटक में मंगलवार से पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेली जानी है. अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले टीम इंडिया की तैयारियों के लिए यह सीरीज काफी अहम है. भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद से शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में टीम इंडिया की कोशिश अपने प्रदर्शन को जारी रखने की होगी. वहीं इस सीरीज में कप्तान सूर्यकुमार यादव पर फैंस की निगाहें होंगी. सूर्यकुमार यादव के लिए यह साल शानदार नहीं रहा है. ऐसे में वो टी20 वर्ल्ड कप से पहले अपनी फॉर्म हासिल करना चाहेंगे. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस साल 17 मैचों में 15.3 की औसत और 128 की स्ट्राइक रेट से 184 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने सिर्फ दो बार 30 से अधिक का स्कोर किया है. हालांकि, कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में रिकॉर्ड बेहतर है. वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे अधिक T20I रन बनाने वाले भारतीय

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 11 मैचों में 41.33 की औसत और 163.87 की स्ट्राइक रेट से 372 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 100 का है. सूर्यकुमार यादव ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ चार अर्द्धशतक लगाए हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप पर रोहित शर्मा है. रोहित शर्मा ने 18 मैचों में 429 रन बनाए हैं. उनका औसत 26.81 और स्ट्राइक रेट 130.00 का है. दूसरे स्थान पर विराट कोहली हैं. कोहली ने 14 मैचों में 39.40 की औसत और 133.10 की स्ट्राइक रेट से 394 रन बनाए हैं. कोहली के नाम तीन अर्द्धशतक हैं. इस लिस्ट में चौथे स्थान पर सुरेश रैना हैं. जिनके नाम 339 रन हैं. वहीं तिवल वर्मा के नाम 6 मैचों में 309 रन हैं और वो लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ सबसे अधिक T20I रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी का नाम मैच रन शतक रोहित शर्मा 18 429 1 विराट कोहली 14 394 0 सूर्यकुमार यादव 11 372 1 सुरेश रैना 12 339 1 तिलक वर्मा 6 233 2 शिखर धवन 7 231 0 हार्दिक पांडया 16 221 0 दिनेश कार्तिक 13 216 0 संजू सैमसन 4 206 2 ईशान किशन 5 204 0

बात अगर साउथ अफ्रीका के खिलाड़ियों की करें तो डेविड मिलर ऐसे बल्लेबाज हैं, जो भारत के खिलाफ सबसे अधिक टी20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाले अफ्रीकी बल्लेबाजों की लिस्ट में पहले स्थान पर हैं. डेविड मिलर ने साल 2011 से 2024 तक भारत के विरुद्ध कुल 25 टी20 मुकाबले खेले. इस दौरान मिलर ने 34.93 की औसत के साथ 524 रन जुटाए. दाएं हाथ का यह बल्लेबाज 7 पारियों में नाबाद रहा. उन्होंने भारत के विरुद्ध 1 शतक और 2 अर्धशतक लगाए. इस दौरान उनके बल्ले से 35 छक्के और 29 चौके निकले.

डेविड मिलर ने भारत के विरुद्ध 2 अक्टूबर 2022 को गुवाहाटी में खेले गए टी20 मुकाबले में 106 रन की नाबाद पारी खेली थी. यह उनके टी20 करियर की सर्वोच्च पारी भी है. इसके पहले मिलर बांग्लादेश के खिलाफ नाबाद 101 रन की पारी भी खेल चुके थे. मिलर एक मात्र बल्लेबाज हैं, जिन्होंने भारत और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबले में 500 रनों का आंकड़ा पार किया है.

