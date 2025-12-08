विज्ञापन
गोवा अग्निकांड: 25 लोगों की मौत का 'गुनहगार' क्लब मालिक थाईलैंड फरार, मुंबई से इंडिगो विमान से भागा

Goa Nightclub Fire: गोवा के जिस नाइट क्लब में बीते दिनों लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई, उसका मालिक भारत छोड़कर थाईलैंड भाग चुका है. इस बात की जानकारी सोमवार को तब सामने आई जब मामले की जांच में लगी टीम ने दिल्ली में उनके ठिकानों पर छापेमारी की.

  • गोवा के बर्च बाई रोमियो लेन नाइट क्लब का मालिक थाईलैंड भाग चुका है. यहां आग लगने से 25 लोगों की मौत हुई थी.
  • क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा ने हादसे के अगले ही दिन भारत छोड़ दिया था.
  • गोवा पुलिस ने अब दोनों को पकड़ने के लिए CBI की इंटरपोल डिवीजन से संपर्क किया है.
Goa Nightclub Fire: नियमों को ताक पर रखकर दिल्ली के दो कारोबारियों ने गोवा में नाइट क्लब खोला था. नाइट क्लब की बनावट से लेकर वहां की सुरक्षा व्यवस्था तक में भारी लापरवाही बरती गई थी. नतीजा यह हुआ कि 6 दिसंबर की रात को नाइट क्लब में लगी आग ने 25 लोगों की जान ले ली. इतने बड़े हादसे के बाद जब जिम्मेदारों को अपनी जिम्मेवारी उठानी थी, तब वो चुपचाप भारत छोड़कर भाग निकले. जी हां, गोवा के जिस  बर्च बाई रोमियो लेन नाइट क्लब में बीते दिनों आग लगी थी, उसका मालिक भारत छोड़ कर थाईलैंड भाग चुका है. इस बात की जानकारी तब सामने आई जब सोमवार को मामले की जांच में जुटी टीम ने दिल्ली में क्लब मालिकों के ठिकानों पर छापेमारी की. 

क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा नहीं मिले

दरअसल बर्च बाई रोमियो लेन फायर इंसीडेंट की जांच में गोवा पुलिस लगातार तेजी से कार्रवाई कर रही है. FIR दर्ज होते ही पुलिस की एक टीम तुरंत दिल्ली रवाना की गई, जहां आरोपियों गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा के ठिकानों पर छापेमारी की गई. दोनों वहां मौजूद नहीं मिले, जिसके बाद उनके आवास पर कानून के तहत नोटिस चस्पा किया गया.

हादसे के अगले ही दिन मुंबई से भागे थाईलैंड

पुलिस ने बताया कि 7 दिसंबर की शाम तक दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) जारी कर दिया गया था. मुंबई इमिग्रेशन को जब संपर्क किया गया तो पता चला कि दोनों आरोपी 7 दिसंबर की सुबह 5:30 बजे इंडिगो की फ्लाइट 6E 1073 से फुकेत के लिए रवाना हो गए थे, जबकि हादसा पिछली रात करीब आधी रात को हुआ था. इससे यह साफ होता है कि दोनों ने जांच से बचने की कोशिश की.

गोवा पुलिस ने CBI की इंटरपोल डिवीजन से किया संपर्क 

गोवा पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए CBI की इंटरपोल डिवीजन से भी संपर्क किया है, ताकि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित हो सके. इस बीच, पुलिस ने दिल्ली से भारत कोहली को हिरासत में लेकर ट्रांजिट रिमांड हासिल कर लिया है. उसे आगे की पूछताछ के लिए गोवा लाया जा रहा है. मालूम हो कि इस मामले में अंजुना पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105, 125, 125(ए), 125(बी), 287 के तहत मामला दर्ज किया गया है. 

इस मामले की जांच के लिए गोवा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी अंजुना पुलिस स्टेशन में डेरा डाले हुए हैं. सीएम सावंत ने बताया कि जांच में पता चला है कि नाइटक्‍बल में शनिवार रात 11.45 बजे आग लग गई.

जानकार कह रहे- अब दोनों को भारत लाना मुश्किल

कानूनी जानकारों की माने तो अब दोनों भाइयों के बहुत जल्दी भारत आने की संभावना कम है. हो सकता है कि दोनों भाई थाईलैंड से किसी और देश भाग जाएं. इसके चलते एक लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा. गोवा पुलिस अब सीबीआई के जरिए इंटरपोल की मदद ले रही है. लेकिन यह प्रक्रिया इतनी आसान नहीं होती इसमें काफी समय लगता है.

‘इलेक्ट्रिक पटाखे' से क्लब में लगी थी आग
  
सभी मृतकों का पोस्टमार्टम (PME) पूरा कर लिया गया है और शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं. गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को कहा कि ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में आग लगने की घटना के बाद क्लब के चार कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रारंभिक जांच में पता चला कि अंदर ‘इलेक्ट्रिक पटाखे' फोड़े गए थे, जिससे आग लगी. उन्होंने यह भी कहा कि क्लब मालिक सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

