BAN vs SL: आकाश चोपड़ा ने की भविष्यवाणी, बताया बांग्लादेश बनाम श्रीलंका मैच में किस टीम को मिलेगी जीत

Aakash Chopra, Bangladesh vs Sri Lanka: आकाश चोपड़ा ने बांग्लादेश बनाम श्रीलंका मैच में श्रीलंका को बैटर टीम बताया है.

Aakash Chopra
  • एशिया कप 2025 के पांचवें मुकाबले में आज बांग्लादेश की टीम श्रीलंका के खिलाफ अबू धाबी में खेलेगी
  • पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने श्रीलंका को आज के मैच में जीत का प्रबल दावेदार बताया है
  • एशिया कप के इतिहास में श्रीलंका ने बांग्लादेश के खिलाफ 17 में से 14 मैचों में जीत हासिल की है
Aakash Chopra, Bangladesh vs Sri Lanka: एशिया कप 2025 के पांचवें मुकाबले में आज (13 सितंबर) बांग्लादेश की भिड़ंत श्रीलंका के साथ है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला अबू धाबी में खेला जाएगा. अहम मुकाबले से पूर्व टीम इंडिया के पूर्व टेस्ट ओपनर आकाश चोपड़ा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए आज के मुकाबले में श्रीलंका की टीम को जीत का प्रबल दावेदार बताया है. उन्होंने कहा, 'पलड़ा किस टीम का इस मैच में भारी है? मुझे लगता है कि श्रीलंका बैटर टीम है. उनके विपरीत जो चीज जाएगी वो उनका पहला मैच है. पहला मैच बड़ा मैच होता है. थोड़ा इंजन को गरम करने का मौका मिलता, रंवा होता तो और अच्छी बात होती. मगर नहीं है तो नहीं है. अगर इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है तो हराओ बांग्लादेश को.'

हेड टू हेड रिकॉर्ड 

एशिया कप के इतिहास में श्रीलंका और बांग्लादेश की टीम अबतक 17 बार आमने-सामने हुई है. इस दौरान श्रीलंकाई टीम को 14 मुकाबलों में कामयाबी मिली है, जबकि बांग्लादेश ने तीन मैचों में बाजी मारी है. 

वहीं टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच खबर लिखे जाने तक 20 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान श्रीलंका को 12, जबकि बांग्लादेश को आठ मुकाबलों में कामयाबी हाथ लगी है. 

एशिया कप 2025 के लिए दोनों टीमें

श्रीलंका: चरिथ असलांका (कप्तान), पथुम निसांका, कुसल मेंडिस, कुसल परेरा, नुवानिदु फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस, कामिल मिशारा, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, डुनिथ वेललागे, चमिका करुणारत्ने, महीश थीक्षणा, दुशमंथा चमीरा, बिनुरा फर्नांडो, नुवान तुषारा और मथीशा पथिराना. 

बांग्लादेश: लिट्टन दास (कप्तान, विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, सैफ हसन, तौहीद हृदोय, जेकर अली अनिक, शमीम हुसैन, नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, तंजीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम और शैफ उद्दीन. 

