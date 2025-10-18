त्योहारों पर दिल्ली पुलिस की चौकसी बढ़ी, बाजारों में फ्लैग मार्च और सुरक्षा के कड़े इंतजाम

दिल्ली में धनतेरस और दिवाली के त्योहारों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने कमर कस ली है. राजधानी के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) के जवानों की तैनाती की गई है. चांदनी चौक जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है. भीड़ नियंत्रण के लिए बाजार संघों के सहयोग से मचान बनाए गए हैं, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है.

पुलिस का उद्देश्य न सिर्फ सुरक्षा सुनिश्चित करना है, बल्कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकना भी है. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यातायात को सुचारु बनाए रखने के लिए अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया गया है. इसके साथ ही, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर लोगों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें, सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करें और निजी वाहनों की संख्या सीमित रखें.

रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड की नियमित जांच जारी है. इससे त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा रहा है. त्योहारों की रौनक में कोई खलल न पड़े, इसके लिए दिल्ली पुलिस हर स्तर पर सतर्कता बरत रही है. सुरक्षा के इन व्यापक इंतजामों से उम्मीद है कि लोग बेफिक्र होकर त्योहारों की खुशियां मना सकेंगे.