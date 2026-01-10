रिवाल्वर रामबीरी- सफेद बाल, बुजुर्गों वाला पहनावा, 8 साल से पुलिस को चकमा दे रही 'मौत की सौदागर' पकड़ी गई

- दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेरठ की 67 वर्षीय रामबीरी को हथियार तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है
- महिला के पास से चार सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और तीन एक्स्ट्रा मैगजीन बरामद की गई हैं
- रामबीरी ट्रेन से मध्य प्रदेश जाकर अवैध हथियार खरीदती और दिल्ली-मेरठ के अपराधियों को सप्लाई करती थी
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल (नॉर्दन रेंज) ने हथियारों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह की सदस्य 67 साल की महिला रामबीरी को गिरफ्तार किया है. वह मेरठ के हस्तिनापुर की रहने वाली है. पुलिस ने महिला के पास से चार अत्याधुनिक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल और तीन एक्स्ट्रा मैगजीन बरामद की हैं.
डीसीपी स्पेशल सेल ने बताया कि दिल्ली में बढ़ते अपराधों और अवैध हथियारों के इस्तेमाल को देखते हुए स्पेशल सेल ने एक विशेष अभियान चलाया था. इंस्पेक्टर राकेश कुमार और एसीपी राहुल कुमार सिंह की देखरेख में टीम ने खुफिया जानकारी जुटाकर इस बुजुर्ग महिला तस्कर को दबोचा.
स्पेशल सेल के मुताबिक आरोपी महिला अपनी बुजुर्ग उम्र का फायदा उठाती थी, ताकि पुलिस या जांच एजेंसियों को उस पर शक न हो. वह इसी आड़ में हथियारों की खेप एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती थी.
डीसीपी ने बताया कि महिला ट्रेन से मध्य प्रदेश जाती थी, वहां से अवैध हथियार खरीदती और फिर उन्हें दिल्ली और मेरठ के खूंखार गैंगस्टरों और अपराधियों को सप्लाई करती थी.
दिल्ली पुलिस की जांच में पता चला कि 2003 में पति की मौत के बाद वह अपराधियों के संपर्क में आई और अपराध की दुनिया में कदम रखा. महिला सुरक्षा घेरों को चकमा देने के लिए अपनी उम्र और साधारण पहनावे का इस्तेमाल करती थी.
फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह मध्य प्रदेश में किन लोगों से हथियार खरीदती थी और दिल्ली में किन-किन गैंग्स को इन्हें बेचा जाना था.
