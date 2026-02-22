विज्ञापन
असम के डिब्रूगढ़ में धूल भरी आंधी, IndiGo फ्लाइट को इम्फाल डायवर्ट करना पड़ा

डिब्रूगढ़ में धूल भरी आंधी से विजिबिलिटी बेहद कम होने पर 144 यात्रियों वाली IndiGo फ्लाइट 6E-6457 को इम्फाल डायवर्ट किया गया. मौसम सुधरने के बाद उड़ान 1:20 बजे डिब्रूगढ़ उतरी.

डिब्रूगढ़:

रविवार सुबह डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर अचानक आए गंभीर धूल भरे तूफान की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई. इस स्थिति में 144 यात्रियों को लेकर जा रही IndiGo की एक फ्लाइट को आपात निर्णय लेते हुए इम्फाल डायवर्ट करना पड़ा. अचानक बदले मौसम ने डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर संचालन पर बुरा असर डाला. विजिबिलिटी न्यूनतम सुरक्षित मानकों से नीचे चली गई, जिसके कारण फ्लाइट को लैंड कराना संभव नहीं था.

IndiGo की फ्लाइट 6E‑6457, जो अहमदाबाद से गुवाहाटी होते हुए डिब्रूगढ़ की ओर जा रही थी, सुबह 10:20 बजे गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुई थी. इसे 11:15 बजे डिब्रूगढ़ पहुंचना था, लेकिन उसी समय धूल भरी आंधी आने से लैंडिंग असुरक्षित हो गई.

फ्लाइट को नजदीकी एयरपोर्ट की ओर मोड़ा गया

स्थिति को देखते हुए फ्लाइट क्रू ने बिना जोखिम लिए विमान को बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इम्फाल की ओर डायवर्ट करने का निर्णय लिया. डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट के डायरेक्टर बंगजीत साहा ने कहा कि डिब्रूगढ़ में विजिबिलिटी न्यूनतम सुरक्षित स्तर से नीचे थी. स्थिति सामान्य न होने पर फ्लाइट को इम्फाल डायवर्ट किया गया.

मौसम सुधरने का इंतजार, फिर आगे बढ़ी फ्लाइट

डायवर्जन के बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपर असम के मौसम की स्थिति पर नजर बनाए रखी. धूल भरा तूफान शांत होने और विजिबिलिटी बेहतर होने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लैंडिंग की अनुमति दी. फ्लाइट इम्फाल से दोबारा रवाना हुई और अंततः 1:20 बजे डिब्रूगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंड कर गई. यह अपने मूल समय से लगभग दो घंटे देरी से पहुंची.

यात्रियों को पूरी प्रक्रिया के दौरान जानकारी दी गई

IndiGo की ओर से बताया गया कि उड़ान के दौरान और डायवर्जन प्रक्रिया में यात्रियों को लगातार अपडेट दिया जाता रहा और कोई अतिरिक्त समस्या रिपोर्ट नहीं हुई.

