पंजाब आप सरकार ने किसानों को पराली जलाने पर किया मजबूर- मनजिंदर सिंह सिरसा

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को पंजाब में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का स्तर बढ़ाने के लिए किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया.मंत्री ने अपने दावे के समर्थन में एक संवाददाता सम्मेलन में पंजाब में पराली जलाने के कथित वीडियो भी दिखाए.

सिरसा ने कहा कि पंजाब में किसानों को आप सरकार द्वारा खेतों में पराली जलाने के लिए मजबूर किया जा रहा है. दिवाली की रात पराली जलाने की सबसे ज्यादा घटनाएं आप शासित पंजाब में हुईं. उन्होंने दावा किया कि आप नेताओं ने दिल्ली की मुख्यमंत्री, भाजपा और सनातन धर्म के अनुयायियों द्वारा दिवाली मनाने और पटाखे फोड़ने की निंदा की'', लेकिन हवा की गुणवत्ता बिगड़ने का असली कारण पंजाब में पराली जलाना है.

सिरसा ने कहा कि दिवाली से पहले दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 341 था, और दिवाली के बाद यह बढ़कर 356 हुआ है, जो केवल कुछ ही अंकों की वृद्धि है. उन्होंने कहा कि हमें गर्व है कि हमारी सरकार ने लोगों को पारंपरिक तरीके से दिवाली मनाने का मौका दिया है. मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि आप पार्टी ‘‘धार्मिक राजनीति'' कर रही है.

भाजपा नेता ने कहा कि क्या आप, ईद पर मुस्लिम समुदाय द्वारा बकरों की कुर्बानी को चुनौती देगी? मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं कि वे धार्मिक राजनीति न करें. आप हमसे लड़ें, लेकिन धर्म को इसका हिस्सा न बनाएं. गौरतलब है कि दीवाली की रात आतिशबाजी के बाद कई इलाके में AQI खराब हुई है. पिछले हफ्ते, सुप्रीम कोर्ट ने 19 और 20 अक्टूबर को अस्थायी रूप से हरित पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी थी.



सिरसा के बयान के बाद आप ने भी पलटवार किया है. आप नेता नील गर्ग ने कहा कि मंत्री पंजाब और पंजाब के किसानों को बदनाम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आज पंजाब का AQI लेवल सिर्फ 150 है जबकि दिल्ली का 1000 है. पंजाब की पराली उसके लिए जिम्मेदार है तो पंजाब में AQI इतना कम है तो दिल्ली में इतना ज्यादा क्यों है. उन्होंने कहा कि मंत्री जी बताएं कि आपने प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में क्या किया?