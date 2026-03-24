डील पर ट्रंप का बयान और ईरान का खंडन, 56 मिनट में हो गया 280 लाख करोड़ का खेल

3 Trillion Dollar Swing in 1 Hour: शेयर बाजार के इतिहास में सोमवार, 23 मार्च 2026 का दिन एक ऐसी 'रोलर कोस्टर राइड' के रूप में दर्ज हो गया, जिसने निवेशकों की सांसें अटका दीं. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट और उसके ठीक बाद ईरान के खंडन ने महज 56 मिनट के भीतर वॉल स्ट्रीट पर 3 ट्रिलियन डॉलर की भारी उथल-पुथल मचा दी. भारतीय रुपये में देखें तो ये राशि करीब-करीब 280 लाख करोड़ रुपये होती है. यानी 1 घंटे से भी कम समय में इतना बड़ा 'खेल' हो गया.

ट्रंप का दावा और बाजार में 'उछाल'

अमेरिका में इस खेल की शुरुआत होती है सुबह 7:04 AM (ET) पर, जब राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए 'सकारात्मक बातचीत' (Productive Discussions) हुई है. उन्होंने बताया कि अगले 5 दिनों के लिए ईरान के ऊर्जा केंद्रों पर होने वाले हमलों को टाल दिया गया है.

इस खबर के आते ही युद्ध का असर झेल रहे बाजार में उम्मीद की लहर दौड़ गई. महज 6 मिनट के भीतर, यानी 7:10 AM ET तक, S&P 500 इंडेक्स 240 अंक उछल गया. इस तेजी ने बाजार के कुल मार्केट कैप में $2 ट्रिलियन की भारी बढ़ोतरी कर दी. कच्चे तेल की कीमतें, जो $120 के करीब थीं, अचानक गिरकर $100 के नीचे आ गईं.

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ईरान का इनकार और $1 ट्रिलियन स्वाहा

बाजार अभी इस जश्न को मना ही रहा था कि 27 मिनट बाद ईरान की ओर से करारा जवाब आया. ईरान के विदेश मंत्रालय और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने ट्रंप के दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए इसे 'फेक न्यूज' करार दिया. ईरान ने स्पष्ट कहा कि अमेरिका के साथ 'कोई संपर्क' नहीं हुआ है और न ही कोई बातचीत चल रही है.

ईरान के इस सख्त रुख ने निवेशकों के भरोसे को तोड़ दिया. सुबह 8:00 AM ET तक S&P 500 की बढ़त आधी रह गई. इंडेक्स 120 अंक गिर गया, जिससे देखते ही देखते $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप साफ हो गई.

क्या यह बाजार के साथ 'हेरफेर' है?

जानकार इस घटनाक्रम को अभूतपूर्व बता रहे हैं. एक घंटे से भी कम समय में $3 ट्रिलियन का स्विंग (ऊपर-नीचे होना) यह दर्शाता है कि जियो-पॉलिटिकल टेंशन और सोशल मीडिया के दौर में बाजार कितना संवेदनशील हो चुका है.

This is absolutely insane:



At 7:04 AM ET today, President Trump said “the US and Iran have had productive discussions" to end the Iran War.



By 7:10 AM ET, the S&P 500 surged +240 points adding +$2 TRILLION in market cap.



27 minutes later, Iran completely denied all of… pic.twitter.com/yFpqpJo6aG — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) March 23, 2026

जानकारों का मानना है कि जहां ट्रंप की रणनीति 'दबाव बनाकर शांति' की है, वहीं ईरान इसे बाजार में हेरफेर करने की अमेरिकी चाल बता रहा है. फिलहाल, होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) में तनाव बरकरार है और निवेशक अब किसी भी आधिकारिक बयान पर भरोसा करने से पहले दो बार सोच रहे हैं.

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