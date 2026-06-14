रोहित रन आउट विवाद क्या अफगानिस्तान को अपील वापस लेनी चाहिए थी? जानें क्या कहता है नियम

Rohit Sharma's run out controversy: शनिवार को टीम गिल ने अफगानिस्तान को धर्मशाला में खेले गए पहले वनडे में 7 विकेट से हराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली. गिल की शानदार पारी फैंस के बीच चर्चा का विषय रही, तो उनका रोहित शर्मा को रन आउट कराना भी अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है. रोहित शर्मा ने भारत की पारी के छठे ओवर की चौथी गेंद को मिड-ऑन की तरफ धकेला और रन के लिए दौड़ पड़े. इस पर नॉन-स्ट्राइकर छोर पर मौजूद शुभमन गिल और गेंदबाज अल्लाह गज़नफ़र एक-दूसरे के रास्ते में आ गए. इसके बाद भारतीय कप्तान ने तुरंत ज़ोर से "नो रन" कहते हुए रन लेने से मना कर दिया. हालांकि, रोहित तब तक आधी पिच पार कर चुके थे और वापस लौटने के लिए संघर्ष करते दिखे. फिर राशिद खान के थ्रो को रहमानुल्लाह गुरबाज़ ने सफाई से पकड़ा और बिना कोई समय गंवाए गिल्लियां बिखेर दीं, जिसके बाद अनुभवी सलामी बल्लेबाज (रोहित) को वापस लौटना पड़ा.

रोहित अपने आउट होने के बाद काफी गुस्से में थे और उन्होंने गिल की तरफ गुस्से से इशारा किया, जिन्हें लगा था कि गज़नफ़र उनके रास्ते में आ गए थे. कमेंट्री कर रहे ग्रीम स्वान का मानना था कि अफगानिस्तान को अपनी अपील वापस ले लेनी चाहिए थी. उन्हें यह कहते सुना गया, 'गिल भी इससे खुश नहीं हैं. कोई उनके रास्ते में आया है. क्या वे अपनी अपील वापस लेने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, वे तीसरे अंपायर के पास जा रहे हैं...' बाद में उन्होंने यह भी कहा कि यह विकेट "फेयर (उचित)" नहीं था. लेकिन जैसा कि रीप्ले में देखा गया, गजनफर केवल गेंद को पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे और उन्होंने जानबूझकर गिल का रास्ता रोकने की कोशिश नहीं की थी.

त्वरित विश्लेषण: रोहित शर्मा रन-आउट विवाद

मैच संदर्भ भारत बनाम अफगानिस्तान, पहला वनडे (1st ODI)

विवाद का कारण रन-आउट के दौरान मैदानी अंपायर और थर्ड अंपायर का असमंजस

संबंधित क्रिकेट नियम MCC नियम (क्रिकेट के रन-आउट और डेड-बॉल से जुड़े प्रावधान)

अंतिम निर्णय अंपायर द्वारा तकनीकी रीप्ले देखने के बाद लिया गया फैसला

क्या कहता है आईसीसी का नियम 41.5

आईसीसी (ICC) के खेल नियमों की धारा 41.5 के अनुसार, 'यह दोनों में से किसी भी अंपायर को तय करना है कि कोई व्यवधान, धोखा या बाधा जानबूझकर की गई थी या नहीं.' इसी तरह, 'यदि किसी भी अंपायर को लगता है कि किसी क्षेत्ररक्षक (फील्डर) ने इस तरह का व्यवधान, धोखा या बाधा उत्पन्न की है या ऐसा करने का प्रयास किया है, तो वह तुरंत 'डेड बॉल' का इशारा करेगा और दूसरे अंपायर को इसके कारण की जानकारी देगा.' लेकिन दोनों ऑन-फील्ड अंपायरों को ऐसा नहीं लगा कि नॉन-स्ट्राइकर को रोकने का कोई जानबूझकर प्रयास किया गया था, और इस तरह रोहित को आउट दे दिया गया.