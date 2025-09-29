ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी (TruAlt Bioenergy) का IPO तीसरे और आखिरी दिन सोमवार को 17 गुना से ज्‍यादा सब्सक्राइब हुआ. बीएसई (BSE) के आंकड़ों के अनुसार, दोपहर करीब 2 बजे तक निवेशकों ने ऑफर पर प्रस्‍तावित 1,23,55,424 शेयरों के मुकाबले 21,39,00,450 शेयरों के लिए आवेदन किया है. पिछले शुक्रवार को, बोली लगाने के दूसरे दिन, ये IPO 0.81 गुना सब्सक्राइब हुआ था. ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी IPO के लिए एप्लिकेशन 29 सितंबर को बंद हो जाएगा.

कंपनी इस IPO के जरिए बाजार से लगभग ₹839.28 करोड़ जुटाना चाहती है. बता दें कि ये IPO एक बुक-बिल्ट इश्यू है, जिसमें ₹750 करोड़ के 1.51 करोड़ नए शेयर जारी किए गए हैं, साथ ही ₹89.28 करोड़ के 0.18 करोड़ शेयरों का ऑफर-फॉर-सेल (OFS) भी शामिल है.

कीमत, लॉट साइज और निवेश

IPO का प्राइस बैंड 472 से 496 प्रति शेयर के बीच तय किया गया है. प्रत्येक लॉट साइज में 30 शेयर हैं. अपर प्राइस बैंड पर, रिटेल निवेशकों को कम से कम 14,880 रुपये का निवेश करना था. छोटे गैर-संस्थागत निवेशकों (sNII) के लिए न्यूनतम निवेश ₹2,08,320 (14 लॉट या 420 शेयर) है, जबकि बड़े गैर-संस्थागत निवेशकों (bNII) के लिए यह ₹10,11,840 (68 लॉट या 2,040 शेयर) है.

कंपनी के बारे में जान लीजिए

ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी की स्थापना 2021 में हुई थी और ये मुख्य रूप से बायोफ्यूल के उत्पादन में लगी हुई है, जिसमें इसका मुख्य फोकस एथेनॉल सेगमेंट पर है. 31 मार्च को समाप्त हुए वित्त वर्ष के लिए, कंपनी ने अपनी कुल आय में अच्‍छी ग्रोथ दर्ज की, जो पिछले वर्ष के ₹1,280.19 करोड़ से बढ़कर ₹1,968.53 करोड़ हो गई.

ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP)

बाजार में कम चर्चा के बावजूद, ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी के शेयर ग्रे मार्केट (GMP) में प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं, जो निवेशकों के लिए सकारात्मक लिस्टिंग लाभ का संकेत है. 29 सितंबर को दोपहर 1:00 बजे ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी IPO का GMP ₹110 था. IPO के अपर प्राइस बैंड (₹496) पर देखें तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस ₹606 (कैप प्राइस + आज का GMP) तक जा सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि निवेशकों को उनके निवेश पर 22.18% तक लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है.

(GMP नोट: यह डेटा आधिकारिक नहीं होता और केवल बाजार की अटकलों पर आधारित होता है.)

अलॉटमेंट और लिस्टिंग की तारीखें

IPO के शेयरों का अलॉटमेंट 30 सितंबर को फाइनल होने की उम्मीद है. जिन्‍हें ये शेयर अलॉट होंगे, उनके डीमैट अकाउंट में 1 अक्टूबर को शेयर ट्रांसफर किए जाएंगे. जिन्‍हें शेयर अलॉट नहीं हो पाएंगे, उनके लिए रिफंड का प्रोसेस उसी दिन पूरा होगा. ट्रूऑल्ट बायोएनर्जी के शेयर 3 अक्टूबर को BSE और NSE पर लिस्ट होने की उम्मीद है.

अस्वीकरण (Disclaimer): IPO में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. निवेश के लिए दांव लगाने से पहले कृपया रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस को अच्छी तरह से पढ़ें और अपने वित्तीय सलाहकार की मदद लें.