फ्रिज, एसी, टीवी बनाने वाली ये दिग्गज कंपनी ला रही 11,300 करोड़ का IPO, कमाई का शानदार मौका!

साउथ कोरिया की दिग्गज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपनी भारतीय इकाई में इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) लाने का ऐलान किया है. कंपनी अपनी भारतीय सहायक कंपनी में 15 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने जा रही है.

IPO का साइज और वैल्यू

इंडस्ट्री सूत्रों और साउथ कोरियाई न्यूज एजेंसी योनहाप के मुताबिक,LG Electronics के इस आईपीओ का साइज लगभग 1.28 अरब डॉलर यानी करीब 11,300 करोड़ रुपए हो सकता है. कंपनी ने कहा कि उसके बोर्ड ने हिस्सेदारी बेचने की मंजूरी दे दी है, हालांकि अभी सटीक प्राइस बैंड और तारीख तय नहीं हुई है.

सेबी से मंजूरी और प्रोसेस

कंपनी ने दिसंबर में लिस्टिंग के लिए प्रारंभिक लिस्टिंग आवेदन किया था और मार्च 2025 में सेबी से सशर्त स्वीकृति भी मिली थी. अब कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को अपनी अंतिम सिक्योरिटीज रिपोर्ट जमा करने की तैयारी कर रही है. अंतिम मंजूरी मिलने के बाद यह पेशकश पूरी होगी.

IPO के बाद कंपनी की हिस्सेदारी

आईपीओ के बाद भी एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स की भारतीय इकाई में 85 प्रतिशत हिस्सेदारी कंपनी के पास रहेगी. मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस समेत कई एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि इस लिस्टिंग से कंपनी की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी.

भारत में LG का बिजनेस और मुकाबला

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया भारत में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में कारोबार करती है.कंपनी फ्रिज, एसी, टीवी और अन्य कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में मजबूत बाजार हिस्सेदारी रखती है. कंपनी का मुकाबला टाटा ग्रुप की Voltas, Godrej, Samsung और Whirlpool समेत अन्य कंपनियों से है..



भारत में बढ़ती डिमांड से फायदा

भारत में उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है. पिछले साल, साउथ कोरियाई कंपनी Hyundai Motor ने भी अपनी भारतीय इकाई की लिस्टिंग के जरिए रिकॉर्ड 3.3 अरब डॉलर जुटाए थे. ऐसे में LG का IPO भी निवेशकों के लिए बड़ा मौका माना जा रहा है.

