सब्‍जी बेचने वाली एक कंपनी का आईपीओ (IPO) इन दिनों शेयर मार्केट से लेकर सोशल मीडिया तक चर्चा का विषय बना हुआ है. इस कंपनी का नाम है- स्टैनबिक एग्रो लिमिटेड (Stanbik Agro Ltd.). इस कंपनी ने SME (छोटे और मध्यम उद्यम) सेगमेंट में अपना पहला पब्लिक इश्यू (IPO) लाकर सोशल मीडिया पर हलचल पैदा कर दी है. 12 दिसंबर को सब्सक्रिप्शन के लिए खुले इस IPO ने दलाल स्ट्रीट में उत्सुकता पैदा कर दी है, जहां अच्छे रिटर्न की चाह रखने वाले निवेशक कड़ी नजर रखते हैं. महज 7 रिटेल आउटलेट वाली कंपनी फिक्स्ड-प्राइस ऑफरिंग के जरिए 12.28 करोड़ रुपये जुटाना चाहती है.

सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय

स्टैनबिक एग्रो के आईपीओ की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है. एनालिस्ट आदित्य शाह ने X पोस्ट में लिखा, 'IPO का क्रेज पागलपन की हद तक जा रहा है! सब्जी विक्रेता भी अब SME IPO लेकर आ रहे हैं!' एक लोकल अखबार में छपी इस खबर की कटिंग भी खूब वायरल हो रही है.

IPO Mania is going crazy!



Vegetable sellers are now coming with SME IPO!😅😅😅😅😅 pic.twitter.com/pSLKXzSQtJ — Aditya Shah (@AdityaD_Shah) December 13, 2025

वहीं, X पर एक अन्य यूजर ने कहा, 'किसी बिजनेस के पूंजी जुटाने में कुछ भी गलत नहीं है, यह उनकी महत्वाकांक्षा और विकास का अधिकार है.' उन्होंने आगे कहा, 'बाजार उच्च आशावाद के चरण में हैं और IPO का क्रेज चरम पर है. हालांकि निवेशकों के तौर पर हमें कुछ सवाल जरूर पूछने चाहिए.'

Now Sabzi Shops Are Coming With IPOs 🥕🍅📈



Stanbik Agro Limited is coming withSME IPO.



The company is operating in a low-margin, and highly competitive vegetable trading business.



I am not talking about any financial or the outlook, as everyone is aware of the nitty gritty of… pic.twitter.com/oqaLPpRXVd — Sandeep Nirvan (@Sandeepnirvan) December 13, 2025

क्या मार्जिन स्थिर और स्केलेबल हैं? क्या इस बिजनेस को आसानी से बदला जा सकता है? कैश फ्लो कितना मजबूत है? क्या यह ग्रोथ-आधारित है या सिर्फ भावनाओं के कारण फॉलो किया जा रहा है?'

IPO की डिटेल जान लीजिए

इस IPO में ₹30 प्रति शेयर की कीमत पर 40,92,000 इक्विटी शेयर शामिल हैं. ये इश्यू SAL की IPO के बाद की चुकता इक्विटी पूंजी का 30.71% दर्शाता है. सब्सक्रिप्शन के लिए ये इश्यू 12 दिसंबर को खुला है, जो 16 दिसंबर को बंद हो जाएगा. इसका मिनिमम साइज 8,000 शेयरों का है और इसके बाद बोलियां 4,000 शेयरों के गुणकों में लगानी होंगी. शेयरों के आवंटन के बाद, BSE-SME पर इसकी लिस्टिंग होगी.

स्टैनबिक एग्रो कंपनी क्‍या करती है?

अहमदाबाद बेस्ड कंपनी 'स्टैनबिक एग्रो' कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, थोक बिक्री और कृषि उत्पादों की आपूर्ति का काम करती है. इसका मिशन स्थाई प्रैक्टिस (Sustainable practices) को बढ़ावा देते हुए खेत से लेकर किचन की टेबल तक ताजे फल और सब्जियां पहुंचाना है.

NDTV Profit के मुताबिक, 30 नवंबर 2025 तक, कंपनी ने 16 करोड़ रुपये से अधिक का ऑर्डर बुक दर्ज किया है, जिसके चालू वित्त वर्ष में साकार होने की उम्मीद है. B2C ऑपरेशन के तहत कंपनी के 7 रिटेल आउटलेट हैं. साथ ही छोटे दुकानों और ग्राहकों को फल-सब्जियां पहुंचाने के लिए कई गोदाम हैं.

करोड़ों में कमाई, IPO से पैसे जुटाकर क्‍या करेगी?

स्टैनबिक एग्रो ने मजबूत ग्रोथ दर्ज की है. वित्त वर्ष 2025 में कंपनी की आय 52.49 करोड़ रुपये, जबकि शुद्ध लाभ (Net Profit) करीब 3.74 करोड़ रुपये रहा. वहीं इससे पहले वित्त वर्ष 2024 में आय 26.55 करोड़ रही थी और नेट प्रॉफिट 1.85 करोड़ रुपये था.

IPO से मिलने वाले फंड की बात करें तो स्टैनबिक एग्रो, IPO एक्सपेंसेस पर 55 लाख रुपये खर्च करेगी. शुद्ध आय में से, कंपनी नए खुदरा आउटलेट खोलने पर 3.58 करोड़ रुपये, ब्रोकरेज शुल्क पर 19 लाख रुपये, जमा (Deposits) के लिए 37 लाख रुपये, वर्किंग कैपिटल के लिए 6.39 करोड़ और सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए 1.20 करोड़ रुपये खर्च करेगी.