सोने की कीमतों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, कुछ ही दिनों में हुआ पांच हजार से ज्यादा का इजाफा

सोने की चमक कम होने का नाम नहीं ले रही है. वायदा कारोबार में सोने का भाव बुधवार 3 सितंबर को 407 रुपये चढ़कर 1.06 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया है. वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) में अक्टूबर में आपूर्ति वाले सोने के अनुबंधों की कीमत 407 रुपये यानी 0.38 प्रतिशत बढ़कर 1,06,199 प्रति 10 ग्राम हो गई. सोने की तरह चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है.

11 दिनों में 5 हजार का उछाल

सोने की कीमत पिछले 11 दिनों में तेजी से बढ़ी है. ये कीमत 20 अगस्त को 1,00,258 रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जो 5,941 रुपये प्रति 10 ग्राम या 5.93 प्रतिशत बढ़कर तीन सितंबर को 1,06,199 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. सोने की इन बढ़ी हुई कीमतों का असर बाजार पर दिख सकता है.

GST काउंसिल की मीटिंग से व्यापारियों की क्या हैं उम्मीदें? इन सेक्टर्स को होगा फायदा

इस साल सोने की कीमतों में 34.35 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, ये 31 दिसंबर, 2024 को 78,950 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. पिछले 8 महीने में सोने की कीमतों में 25 हजार से ज्यादा का इजाफा हो चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी

सोने के अलावा चांदी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं. चांदी का भाव 1,27,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है. एक दिन पहले के मुकाबले ये 900 रुपये ज्यादा है. चांदी के भाव में ये रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

क्यों बढ़ रहे हैं दाम?

व्यापारियों का कहना है कि रुपये के गिरते मूल्य और बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता और तनाव ने सर्राफा को एक सुरक्षित निवेश के रूप में और ज्यादा आकर्षक बना दिया है. कीमतों में बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण अमेरिकी फेडरल रिजर्व से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद को बताया जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डामाडोल नीतियों को भी इसके पीछे की एक वजह माना जा रहा है. इसी तरह चांदी के दाम भी इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बढ़ती मांग के चलते लगातार आसमान छू रहे हैं.