GST काउंसिल की मीटिंग से व्यापारियों की क्या हैं उम्मीदें? इन सेक्टर्स को होगा फायदा

GST Council Meeting: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि आने वाले दिनों में हम व्यापारियों को दीवाली का तोहफा देने जा रहे हैं. उन्होंने कहा था कि जीएसटी रिफॉर्म के बाद काफी चीजों पर टैक्स कम हो जाएगा. इसी बीच अब वो घड़ी आ गई है, जब व्यापारियों और किसानों का ये इंतजार खत्म होने वाला है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 56वीं बैठक होने जा रही है, जिसमें जीएसटी की दरों में सुधार और बदलावों को लेकर चर्चा होगी. माना जा रहा है कि इसके बाद कई चीजें सस्ती हो सकती हैं.

जीएसटी रिफॉर्म से किसे होगा फायदा?

कोटक महिंद्रा एएमसी के एमडी नीलेश शाह ने एनडीटीवी प्रॉफिट से बात करते हुए बताया कि जीएसटी में कई चीजों को देखते हुए बदलाव किए जा सकते हैं. हम जानते हैं कि जीएसटी के अलग-अलग रेट्स के मुकाबले एक या दो रेट ज्यादा आसान हैं. इसीलिए इस बैठक में जीएसटी के दो स्लैब लागू किए जा सकते हैं. इससे कई चीजें सस्ती भी हो जाएंगीं और त्योहारों से पहले व्यापारियों के लिए ये एक बड़ी राहत होगी. पिछले कुछ वक्त से जिन सेक्टर्स में रफ्तार धीमी हुई है, उन्हें भी इस जीएसटी रिफॉर्म से मदद मिलेगी.

GST परिषद की बैठक आज से शुरू, Tax स्लैब कटौती पर होगा बड़ा फैसला, रोजमर्रा के सामान से लेकर कार तक होंगे सस्ते!

जीएसटी रिफॉर्म से डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा और प्राइवेट इनवेस्टमेंट को भी सपोर्ट मिलेगा.

जिन चीजों पर 28% जीएसटी लगता है उन्हें 18% और जिन पर 18% जीएसटी है उन्हें 12% या 5% पर किया जा सकता है.

जीएसटी दरों की उलझन खत्म होने और रेट में कमी का सीधा फायदा व्यापारियों को होगा और उनका व्यापार भी बढ़ेगा.

रियल एस्टेट का काम करने वालों को भी जीएसटी रेट कम होने का फायदा होगा और इस सेक्टर में तेजी आएगी.

क्या चीजें हो सकती हैं सस्ती?

1200 सीसी से कम इंजन वाली छोटी कारों के दाम भी घट सकते हैं. इसमें जीएसटी 28 से घटकर 18% हो सकता है. इसके अलावा ऑटो पार्ट्स भी सस्ते हो सकते हैं.

350 सीसी से नीचे की मोटरसाइकिल और ऑटो के दाम भी कम हो सकते हैं.

होटल में ठहरना भी सस्ता हो सकता है, इसके लिए जीएसटी 12% से 5% करने का प्रस्ताव है.

फिल्म देखना भी सस्ता हो सकता है, मूवी टिकट पर 12% टैक्स अब 5% हो सकता है.

कैंसर की तमाम दवाओं पर लगने वाले टैक्स को शून्य किया जा सकता है. इसके अलावा बाकी तरह की दवाएं भी सस्ती हो सकती हैं.

आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ड पर भी जीएसटी कट हो सकता है, जिससे ये चीजें सस्ती हो जाएंगीं.

स्टेशनरी की चीजें जैसे- पेंसिल, शार्पनर, किताबें और लैब नोटबुक सस्ती हो सकती हैं.

कब से लागू होंगे नए रेट?

जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद इसी महीने के आखिर तक जीएसटी के नए रेट लागू हो सकते हैं. सरकार का प्लान है कि त्योहारों से पहले लोगों को राहत दी जाए, जिससे मार्केट को भी बड़ा बूम मिलेगा. जिन तमाम चीजों पर जीएसटी रेट कम होंगे, उनकी सेल तेजी से बढ़ेगी और कई सेक्टर्स को इसका फायदा मिलेगा. यही वजह है कि आम लोगों के अलावा तमाम व्यापारियों और बाकी सेक्टर्स को इस जीएसटी रिफॉर्म का इंतजार है.