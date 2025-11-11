Stock Market Today: मिलेजुले वैश्विक संकेतों के बीच सेंसेक्स-निफ्टी फिसला, फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली

भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत मंगलवार, 11 नवंबर को कमजोर रही. मिलेजुले वैश्विक संकेतों और घरेलू बाजार में मजबूत ट्रिगर की कमी के बीच निवेशक सतर्क नजर आए. सुबह के कारोबार में बाजार में हल्की गिरावट देखी गई.
सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट
सुबह 9:32 बजे सेंसेक्स 191 अंक या 0.23% की गिरावट के साथ 83,332 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 55 अंक या 0.22% फिसलकर 25,518 पर था. शुरुआती घंटे में बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव दिखा.
बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में बिकवाली
निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स 0.85%, निफ्टी पीएसयू बैंक 0.71%, निफ्टी एनर्जी 0.31%, निफ्टी रियल्टी 0.25% और निफ्टी कमोडिटीज 0.25% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे. इसी तरह, निफ्टी पीएसई इंडेक्स भी 0.19% कमजोर दिखा.
मिडकैप और स्मॉलकैप भी फिसले
बाजार की गिरावट सिर्फ लार्जकैप तक सीमित नहीं रही. निफ्टी मिडकैप 100 इंडेक्स 174 अंक या 0.29% गिरकर 59,907 पर आ गया, जबकि निफ्टी स्मॉलकैप 100 इंडेक्स 41 अंक या 0.23% गिरकर 18,097 पर था.
कौन से शेयर रहे गेनर और लूजर
सेंसेक्स पैक में बीईएल, एमएंडएम, भारती एयरटेल, अदाणी पोर्ट्स, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, सन फार्मा, एचयूएल, अल्ट्राटेक सीमेंट, इटरनल, मारुति सुजुकी और आईटीसी में हल्की बढ़त देखने को मिली.वहीं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, एनटीपीसी और कोटक महिंद्रा बैंक जैसे बड़े शेयरों में गिरावट दर्ज हुई.
एशियाई बाजारों का हाल
अधिकतर एशियाई बाजारों में भी कमजोरी रही. शंघाई, बैंकॉक, हांगकांग और जकार्ता लाल निशान में थे, जबकि टोक्यो और सोल में हल्की तेजी दर्ज की गई. इससे पहले, अमेरिकी बाजार सोमवार को हरे निशान में बंद हुए थे.
FII और DII की एक्टिविटी
विदेशी संस्थागत निवेशक (FII) 10 नवंबर को शुद्ध विक्रेता रहे और उन्होंने 4,114 करोड़ रुपए के शेयर बेचे. वहीं, घरेलू संस्थागत निवेशक (DII) ने खरीदारी जारी रखी और 5,805 करोड़ रुपए से अधिक के शेयर खरीदे.
मिलेजुले वैश्विक रुझानों और सेक्टोरल दबाव के बीच बाजार फिलहाल साइडवेज मूवमेंट में नजर आ रहा है. एनालिस्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में विदेशी इनफ्लो, तेल की कीमतें और अमेरिकी मार्केट का मूवमेंट भारतीय शेयर बाजार की दिशा तय करेंगे.
