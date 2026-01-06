Stock Market Today: लगातार दूसरे दिन लाल निशान में खुला शेयर बाजार, ऑयल एंड गैस में दिखी सबसे ज्यादा गिरावट

वैश्विक बाजार से मिले जुले संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में आज भी दबाव देखने को मिला.हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार 6 जनवरी को बाजार लगातार दूसरे सेशन में गिरावट के साथ खुला. खासतौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर के शेयरों में कमजोरी ने बाजार की चाल बिगाड़ दी. निवेशकों में सतर्कता का माहौल दिखा और शुरुआती कारोबार में ही निफ्टी और सेंसेक्स लाल निशान में चले गए.

निफ्टी और सेंसेक्स की शुरुआत कमजोर

शुरुआती कारोबार में निफ्टी50 पिछले बंद स्तर से करीब 60 अंक फिसलकर 26,189.70 पर खुला.कुछ ही देर बाद सुबह 9 बजकर 25 मिनट पर निफ्टी करीब 57 अंक की गिरावट के साथ 26,193 के आसपास ट्रेड करता दिखा. वहीं बीएसई सेंसेक्स में भी तेज दबाव रहा और यह करीब 300 अंक टूटकर 85,140 के आसपास कारोबार करता नजर आया.

मिडकैप और स्मॉलकैप में मिला-जुला रुख

आज के कारोबार में मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में कोई साफ ट्रेंड नहीं दिखा.निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स हल्की बढ़त के साथ करीब 0.17 प्रतिशत ऊपर रहा. वहीं निफ्टी मिडकैप लगभग सपाट स्तर पर कारोबार करता नजर आया. इससे साफ है कि निवेशक फिलहाल चुनिंदा शेयरों में ही पैसा लगा रहे हैं.

ऑयल एंड गैस में शेयरों सबसे ज्यादा दबाव

सेक्टर की बात करें तो आज ऑयल एंड गैस शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली. निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स करीब 1.36 प्रतिशत टूट गया. दूसरी ओर निफ्टी मेटल सेक्टर में मजबूती देखने को मिली और यह करीब 0.95 प्रतिशत की तेजी के साथ ट्रेड करता दिखा.

टॉप गेनर्स और लूजर्स

सेंसेक्स पैक में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और टेक महिंद्रा के शेयरों में सबसे ज्यादा बढ़त देखने को मिली. वहीं ट्रेंट, रिलायंस और टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट रही. एनएसई पर एचडीएफसी लाइफ, हिंडाल्को और अपोलो हॉस्पिटल्स टॉप गेनर्स में शामिल रहे जबकि ट्रेंट, रिलायंस और टीएमपीवी यहां भी टॉप लूजर्स की लिस्ट में रहे.

ग्लोबल फैक्टर और वेनेजुएला का असर

एक्सपर्ट्स का कहना है कि वेनेजुएला टेंशन अभी बना हुआ है लेकिन इसे फिलहाल पोर्टफोलियो के लिए बड़ा खतरा नहीं माना जा रहा.वहीं अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर में रोजगार बढ़ने के संकेत मिले हैं जिससे यह साफ होता है कि 2026 की ओर बढ़ते हुए अमेरिकी अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में बनी हुई है.अनुमान है कि आने वाले समय में अमेरिका की बेरोजगारी दर करीब 4.5 प्रतिशत तक आ सकती है.

निफ्टी का टेक्निकल लेवल क्या कहता है?

मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक, निफ्टी इस समय 26,250 के आसपास है.अगर निफ्टी 26,200 के ऊपर टिके रहने में कामयाब रहता है तो इसमें हल्की तेजी के साथ 26,350 तक की वापसी देखने को मिल सकती है.लेकिन अगर यह स्तर टूटता है तो निफ्टी 26,100 की ओर फिसल सकता है.ऐसे में निवेशकों को फिलहाल सतर्क रहकर ट्रेड करने की सलाह दी जा रही है.