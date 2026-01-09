विज्ञापन
बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच BHEL का शेयर 4% से ज्यादा उछला,जानें वंदे भारत और चीन से जुड़ा क्या है पूरा मामला?

BHEL Share Price Today:  BHEL के शेयरों में तेजी की सबसे बड़ी वजह 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन' प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट है.इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से निवेशकों का भरोसा फिर से जाग गया है.

Stock Market News Updates: जहां BHEL हरे निशान में चमक रहा है, वहीं सेंसेक्स और निफ्टी में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है.
नई दिल्ली:

शेयर बाजार में आज सुस्ती का माहौल है, लेकिन सरकारी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd) के निवेशकों के लिए शुक्रवार की सुबह खुशियों भरी रही. शुरुआती कारोबार में ही BHEL का शेयर 4% से ज्यादा उछलकर ₹284 के पार पहुंच गया. कल इस शेयर में करीब 10-14% की भारी गिरावट देखी गई थी, लेकिन आज कंपनी ने शानदार वापसी की है. 

आखिर रातों-रात ऐसा क्या हुआ कि निवेशक फिर से इस शेयर पर दांव लगा रहे हैं? इसके पीछे दो बड़ी वजहें सामने आ रही हैं.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का काम शुरू

 BHEL के शेयरों में तेजी की सबसे बड़ी वजह 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन' प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी अपडेट है. कंपनी ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि उसने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए जरूरी Traction Converters (ट्रेक्शन कन्वर्टर) की सप्लाई शुरू कर दी है. ये खास उपकरण बेंगलुरु प्लांट से कोलकाता भेजे जा रहे हैं, जहां ट्रेनों की फाइनल असेंबली होगी. आपको बता दें कि BHEL और टीटागढ़ रेल (Titagarh Rail) मिलकर 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेनें बना रहे हैं. इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से निवेशकों का भरोसा फिर से जाग गया है.

चीन से जुड़ा डर हुआ कम

कल BHEL के गिरने की बड़ी वजह एक खबर थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार चीनी कंपनियों पर लगे प्रतिबंध हटा सकती है. इससे निवेशकों को लगा कि अब BHEL को कड़ी टक्कर मिलेगी और उसका बिजनेस कम हो जाएगा. लेकिन आज एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउस ने साफ किया कि थर्मल पावर और सरकारी टेंडर्स में BHEL की पकड़ इतनी मजबूत है कि चीनी कंपनियों के आने से भी उसे कोई बड़ा खतरा नहीं है. इस स्पष्टीकरण के बाद बाजार में फिर से खरीदारी शुरू हो गई.

सेंसेक्स और निफ्टी का क्या है हाल? 

जहां BHEL हरे निशान में चमक रहा है, वहीं सेंसेक्स और निफ्टी में आज उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स करीब 176 अंकों की बढ़त के साथ 84,357 के स्तर पर दिखा, जबकि निफ्टी भी 26,000 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है. बाजार के जानकारों का कहना है कि निफ्टी के लिए 25,700-25,750 का स्तर एक मजबूत सपोर्ट है. अगर बाजार इसके ऊपर टिका रहता है, तो आने वाले दिनों में और तेजी दिख सकती है.

सेक्टरवार बात करें तो, निफ्टी आईटी और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 0.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि निफ्टी फार्मा और रियल्टी इंडेक्स में करीब 0.4 प्रतिशत की गिरावट आई.

लूजर्स और गेनर्स

सेंसेक्स पैक में सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाले शेयरों में इटरनल, एचसीएल टेक, बीईएल, एशियन पेंट्स, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, इंफोसिस और बजाज फाइनेंस शामिल थे, जिनमें 0.5 प्रतिशत से 2.70 प्रतिशत तक की उछाल दर्ज की गई और टॉप गेनर्स की.वहीं दूसरी ओर, टीएमपीवी, आईसीआईसीआई बैंक, एनटीपीसी, सन फार्मा, टाटा स्टील और ट्रेंट कुछ ऐसे शेयर रहे जिनके शेयरों में 1 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई और टॉप लूजर्स में शामिल रहे.

क्यों रॉकेट बने BHEL के शेयर?

BHEL का शेयर फिलहाल अपने 52-हफ्तों के हाई (₹305.85) से थोड़ा नीचे है, लेकिन इसने निचले स्तरों (₹176) से शानदार रिकवरी की है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंपनी के पास 2.20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का ऑर्डर बुक है, जो भविष्य में इसकी कमाई को और बढ़ाएगा. कोल गैसीकरण (Coal Gasification) और वंदे भारत जैसे प्रोजेक्ट्स इस कंपनी को लंबी रेस का घोड़ा बना रहे हैं.

