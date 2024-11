Adani Group का ग्रोथ आगे भी रहेगा जारी, निवेशकों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं: देवेन चोकसी

शेयर बाजार में उछाल के साथ-साथ Adani Group के सभी शेयरों में आज तेज बढ़त दर्ज की गई है. अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज समेत अदाणी पावर, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी टोटल गैस में जबरदस्त तेजी आई है. समूह ने 12 महीने की जो रिपोर्ट पेश की है, उससे स्पष्ट हो गया कि समूह की आर्थिक हालत मज़बूत है. EBITDA में ठोस बढ़ोतरी और मज़़बूत कैश फ़्लो की बदौलत समूह की कर्ज़ पर निर्भरता भी तर्कसंगत है.

अदाणी ग्रुप का मुनाफा तगड़ा, कैश फ्लो भी बेहतर

गौरतलब है कि कर्ज़ की हालत बताने वाले फ़ाइनेंशियल इंडिकेटरों की तरफ़ देखें, तो अदाणी समूह का का नेट डेट-टू-EBITDA अनुपात 2.46x है, जबकि इसका गाइडेंस 3.5x-4.5x का था.इसके अलावा, कुल कर्ज़ के मुकाबले ग्रॉस एसेट 2.7x है, जो पिछले वित्तवर्ष के दौरान 2.6x था.

महाराष्ट्र चुनाव नतीजे से बाजार को मिली मजबूती

मार्केट एनालिस्ट देवेन चोकसी ने शेयर बाजार और अदाणी ग्रुप को लेकर एनडीटीवी से हुई बातचीत में बताया कि महाराष्ट्र का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश का सबसे प्रोग्रेसिव स्टेट है. यहां के जो चुनाव नतीजे आए हैं वह इस बात की और इशारा करता है कि जनता प्रोग्रेस की तरफ ज्यादा ध्यान देती है. यह सबसे बड़ा इंडिकेशन मार्केट को मिला है.

अदाणी ग्रुप का ग्रोथ आगे भी रहेगा जारी

दूसरी तरफ, जो अदाणी ग्रुप को लेकर भी यह चीज स्पष्ट है कि उनके पास जो भी पावर जेनरेशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन और रिन्यूएबल पावर एसेट्स हैं.. रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट यह सब इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट हैं और यह काफी हद देश की विकास में योगदान दे रहे हैं. इस चुनाव के नतीजे से यह साफ हो गया है कि इन असेट्स की बदौलत अदाणी ग्रुप का ग्रोथ आगे भी जारी रहेगा.

निवेशकों के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं

उन्होंने कहा कि बिजनेस के माध्यम से देखें तो अदाणी ग्रुप के ऊपर अच्छा कैश जेनरेशन बरकरार है. यह जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट होते हैं, इससे निवेशकों के लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है.

अदाणी समूह ने दिखाई वित्तीय ताकत, बाहरी कर्ज़ के बिना भी होगी तरक्की

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)