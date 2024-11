अदाणी ग्रुप के सभी शेयरों में शानदार तेज़ी, अदाणी एनर्जी 6 फ़ीसदी उछला

2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत के बाद, सोमवार, 25 नवंबर को सुबह के कारोबार के दौरान अदाणी समूह के शेयरों में जबरदस्त बढ़त दर्ज की गई. अदाणी ग्रुप के सभी शेयरों में आज यानी 25 नवंबर को शानदार तेज़ी देखी जा रही है. जिसमें सबसे ज्यादा अदाणी एनर्जी को फायदा हुआ है. कंपनी का शेयर 6 फ़ीसदी से ज्यादा उछला है.

इसके साथ ही अदाणी ग्रीन एनर्जी में 4% और अदाणी टोटल गैस में 3% से अधिक का उछाल देखा गया. वहीं, अदाणी पोर्ट, अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी पावर में 2.69 प्रतिशत, 2.74 प्रतिशत और 2.99 प्रतिशत की तेजी देखी जा रही है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)