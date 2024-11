केरल सरकार ने विझिंजम पोर्ट के लिए अदाणी ग्रुप के साथ किया सप्लीमेंट्री कंसेशन समझौता

केरल की सरकार ने अदाणी ग्रुप के साथ विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (Adani Vizhinjam Port Pvt Ltd) के लिए एक पूरक रियायत (सप्लीमेंट्री कंसेशन) समझौता किया है. सीएम पिनराई विजयन (Pinarayi Vijayan) ने सोशल मीडिया पर इस समझौते के बारे में जानकारी दी. इस समझौते से प्रोजेक्ट की समय सीमा 5 साल बढ़ गई है. विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह दिसंबर 2024 में चालू होने वाला है.

विजयन ने ट्वीट में बताया कि केरल के समुद्री बुनियादी ढांचे में एक परिवर्तनकारी कदम के रूप में परिकल्पित इस परियोजना का दूसरा और तीसरा चरण 2028 तक पूरा हो जाएगा. साथ ही इन चरणों में 10,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश शामिल होगा. इससे बंदरगाह की क्षमता 30 लाख बीस फुट समतुल्य इकाइयों (टीईयू) तक बढ़ जाएगी.

We have entered a supplementary concession agreement with Adani Vizhinjam Port PVT LTD on @PortOfVizhinjam to extend the project period for 5 yrs & commission the port by December. As the 2nd & 3rd phases near completion by 2028, an investment of ₹10,000 crore will be made,… pic.twitter.com/WcXrml0F8z