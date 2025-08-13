तिरंगे के रंग में रंगा मुंबई एयरपोर्ट, दिखा रहा देश के बेहतर भविष्य की झलक, जीत अदाणी ने शेयर किया VIDEO

पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस को लेकर जश्न की तैयारी जारी है. आम लोगों ने भी घर-घर तिरंगा लगाया है. इस मौके पर अदाणी समूह के प्रमुख गौतम अदाणी (Gautam Adani) के बेटे और अदाणी ग्रुप के निदेशक जीत अदाणी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का एक वीडियो शेयर किया है. इसमें देखा जा सकता है कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर इसे किस तरह से सजाया गया है. पूरा एयरपोर्ट तिरंगे के रंगों से चमक रहा है. टर्मिनल के बाहर, लॉबी और यहां तक कि लाइट हाउस तक आजादी की जश्न को लेकर तैयार है.

The sight of our tricolour stirs a deep pride in every Indian's heart and I'm certain everyone passing through Mumbai Airport will feel it too 🇮🇳 https://t.co/Xy6MuAeBaD — Jeet Adani (@jeet_adani1) August 13, 2025

जीत अदाणी ने एक्स पर लिखा है कि, 'हमारे तिरंगे को देखकर हर भारतीय के दिल में गर्व की लहर दौड़ जाती है और मुझे यकीन है कि मुंबई हवाई अड्डे से गुजरने वाला हर व्यक्ति भी इसे महसूस करेगा.'

नीचे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस भव्यता के साथ एयरपोर्ट के खंभों को सजाया गया है. तिरंगे के एक-एक रंग से चमक रहे खंभे देश के बढ़ते इंफ्रास्ट्रचर का प्रदर्शन कर रहे हैं. बताते चलें कि मुंबई एयरपोर्ट भारत में दिल्ली के बाद सबसे अधिक व्यस्त हवाई अड्डा है. यात्रियों की सुविधा को लेकर दुनिया भर में इसकी एक अलग पहचान रही है.

यात्री जब एयरपोर्ट में अंदर की तरफ प्रवेश करेंगे तो सामने में तिरंगे की रंग की चादर उनके स्वागत के लिए तैयार है. गौरतलब है कि व्यवस्था, सुविधा और लगातार उन्नत होती तकनीक तिरंगे की भव्यता को और अधिक बढ़ा रहे हैं.

इसके साथ ही 'आई लव मुंबई' का मैसेज अलग ही अपनी छवि बिखेर रहा है. यात्री इस स्थान पर सेल्फी लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे.