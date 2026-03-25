विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE
14 minutes ago

Gold Silver LIVE Rates Today: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से जारी गिरावट के बाद आज तेजी दिख रही हे. अंतरराष्‍ट्रीय बाजारों में जहां गोल्‍ड-सिल्‍वर के रेट्स बढ़े हैं, वहीं भारत में इसका असर दिख रहा है. सुबह-सुबह कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने-चांदी का भाव (Gold Silver Prices) चढ़ गया. MCX पर सोने की कीमतें 1.44 लाख रुपये/10 ग्राम के पार पहुंच गई है, जबकि चांदी का भाव भी 2.36 लाख रुपये/किलो  के पार पहुंच गया है. अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में हाजिर सोना (Spot Gold) के भाव में करीब 2 फीसदी की तेजी देखी गई और भाव $4,600/औंस के पार चला गया है, वहीं, चांदी की कीमतें 4% उछलकर $74/औंस के करीब पहुंच गई. 

इस लाइव ब्‍लॉग (Gold Silver Live Blog) में हम आपको दिनभर सोने-चांदी के भाव में चल रही उथल-पुथल के बारे में बताएंगे. साथ ही देश के अलग-अलग शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी के ताजा भाव की जानकारी देंगे. यही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि एक्सपर्ट्स इस युद्ध के बीच सोने-चांदी पर क्‍या सलाह दे रहे हैं. 

Gold, Silver Rate Today Live Updates (Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav): 

Mar 25, 2026 11:32 (IST)
Link Copied
Share

Gold Prices in Your City: आपके शहर में क्‍या भाव बिक रहा सोना?

Delhi, Mumbai Gold Prices Today LIVE: दिल्ली में 22 कैरेट सोना 1,34,600 रुपये और 24 कैरेट सोना 1,46,820 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. जयपुर में भी दोनों कैरेट की कीमतें दिल्ली के बराबर हैं. 

अहमदाबाद और पुणे में 22 कैरेट सोने का भाव थोड़ा कम, 1,34,480 रुपये प्रति 10 ग्राम है, लेकिन 24 कैरेट की कीमत 1,46,700 रुपये पर है.

मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़े शहरों में अलग-अलग लेवल पर हैं. 

Mar 25, 2026 11:22 (IST)
Link Copied
Share

Silver Rates Today Live: भारत में चांदी की कीमतों में भी भारी तेजी

Silver Prices Today Live: भारत में 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹15,000 की छलांग लगाकर ₹2.50 लाख पर पहुंच गई है. वहीं, 100 ग्राम और 10 ग्राम चांदी के दाम क्रमशः ₹1,500 और ₹150 बढ़कर ₹25,000 और ₹2,500 हो गए हैं और 1 ग्राम चांदी के दाम ₹15 बढ़कर ₹250 पर पहुंच गए हैं.

Mar 25, 2026 11:13 (IST)
Link Copied
Share

Gold Rates Today Live: भारत में आज 18 कैरेट सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल

18K Gold Prices Today: भारत में 18 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत ₹2,820 बढ़कर ₹1,10,010 हो गई, जबकि 100 ग्राम सोना ₹28,200 के उछाल के साथ ₹11,00,100 पर पहुंच गया. इसके अलावा, 8 ग्राम सोने के दाम ₹2,256 बढ़कर ₹88,008 और 1 ग्राम सोने की कीमत ₹282 की बढ़त के साथ ₹11,001 हो गई है.

Mar 25, 2026 11:09 (IST)
Link Copied
Share

Gold Silver Prices Hike: सोने-चांदी के भाव चढ़े

Gold Silver Rates Hike: सोने-चांदी के भाव आज बुधवार को खूब चढ़े हैं. सुबह 10:40 बजे का चार्ट दिखाता है कि सोने के भाव में 5,000 रुपये,से ज्‍यादा, जबकि चांदी के भाव में 11,000 रुपये से ज्‍यादा की बढ़ोतरी हुई है. 

 

Mar 25, 2026 10:50 (IST)
Link Copied
Share

MCX Gold Silver Rates: MCX पर क्‍या भाव चल रहा सोना-चांदी?

Gold Silver Prices LIVE: कमोडिटी मार्केट MCX पर सुबह करीब 10:45 बजे 2 अप्रैल, 2026 की डिलीवरी सोना 3.71 फीसदी या 5,137 रुपये से ज्‍यादा के उछाल के साथ 1,44,020 रुपये/10 ग्राम के भाव पर ट्रेड करता दिखा. वहीं 5 मई, 2026 को समाप्त होने वाली चांदी 5% या 11,267 की बढ़त के साथ 2,35,208 रुपये के भाव पर ट्रेड करती दिखी. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
Gold Silver Prices In India, MCX Gold Silver Prices Today, Gold Silver Prices Up, Gold Prices Rally, Gold Silver Prices Crash
Get App for Better Experience
Install Now