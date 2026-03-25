Gold Silver LIVE Rates Today: सोने-चांदी की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से जारी गिरावट के बाद आज तेजी दिख रही हे. अंतरराष्‍ट्रीय बाजारों में जहां गोल्‍ड-सिल्‍वर के रेट्स बढ़े हैं, वहीं भारत में इसका असर दिख रहा है. सुबह-सुबह कमोडिटी मार्केट खुलते ही सोने-चांदी का भाव (Gold Silver Prices) चढ़ गया. MCX पर सोने की कीमतें 1.44 लाख रुपये/10 ग्राम के पार पहुंच गई है, जबकि चांदी का भाव भी 2.36 लाख रुपये/किलो के पार पहुंच गया है. अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में हाजिर सोना (Spot Gold) के भाव में करीब 2 फीसदी की तेजी देखी गई और भाव $4,600/औंस के पार चला गया है, वहीं, चांदी की कीमतें 4% उछलकर $74/औंस के करीब पहुंच गई.

इस लाइव ब्‍लॉग (Gold Silver Live Blog) में हम आपको दिनभर सोने-चांदी के भाव में चल रही उथल-पुथल के बारे में बताएंगे. साथ ही देश के अलग-अलग शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु और कोलकाता में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के साथ-साथ चांदी के ताजा भाव की जानकारी देंगे. यही नहीं, हम ये भी बताएंगे कि एक्सपर्ट्स इस युद्ध के बीच सोने-चांदी पर क्‍या सलाह दे रहे हैं.

Gold, Silver Rate Today Live Updates (Aaj Ka Sone Chandi Ka Bhav):