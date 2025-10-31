भारतीयों ने तीन महीने में कितना सोना खरीदा? आसमान छूते दामों के बीच ये आंकड़े चौंका देंगे

- आसमान छूते दामों के बीच मात्रा के हिसाब से सोने की खरीदारी में गिरावट देखी जा रही है
- सोने के आभूषणों की मांग में 31 प्रतिशत की गिरावट आई है जो काफी ज्यादा कमी का संकेत है
- तीन महीनों में सोने का औसत भाव 46 प्रतिशत बढ़कर प्रति दस ग्राम तक बढ़ गया है
क्या भारतीयों का सोने से मोहभंग हो रहा है. आसमान छूती कीमतों के बीच खरीदारी में आई गिरावट शायद इसी ओर इशारा कर रही है. पिछली एक तिमाही में सोने की खरीदारी में बड़ी कमी देखी गई है. सोने की कीमत इस वक्त सवा लाख रुपये प्रति तोला के आसपास चल रही है, जो दिवाली के वक्त रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद करीब 10 हजार रुपये गिरावट के बाद है. चांदी की कीमतों में भी बड़ी गिरावट पिछले 10 दिनों में देखी गई है.
- 16 फीसदी घटी सोने की मांग
- 31 फीसदी गिरी गहनों की मांग
- 46 फीसदी बढ़ा सोने का दाम
अगर जुलाई-सितंबर 2025 की तिमाही में सोने की मांग मात्रा के हिसाब से 16 फीसदी घटी है और ये 209.40 टन के करीब रह गई है. ये गिरावट सोने की रिकॉर्ड कीमतों के बीच ग्राहकों की खरीदारी में भारी कमी की वजह से आई है. पिछले साल इसी तिमाही में सोने की खरीद 248.3 टन थी. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) ने ये जानकारी साझा की है.
खरीदारी में कमी के बावजूद ऊंचे दामों की वजह रुपये में आंकड़ा ज्यादा रहा. मूल्य के अनुसार देखें तो सोने की खरीद 1 लाख 65 हजार 380 करोड़ से 2 लाख 3 हजार 240 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है. यह 23 फीसदी बढ़ी है, जो सोने की कीमतों की वजह से है.
सोने के जेवरातों की मांग में एक तिहाई कमी
भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा सर्राफा बाजार है. सोने के गहनों की मांग में 31 फीसदी की गिरावट देखी गई. यह 171.6 टन से गिरकर 117.70 टन रह गई और इसमें 54 टन की कमी देखी गई. सोने के आभूषणों की खरीद की कीमत 1 लाख 14 हजार 270 करोड़ रुपये पर रहा. यानी बढ़े दामों ने गिरावट में कमी के बावजूद कीमत को बरकरार रखा.
46 फीसदी बढ़ी सोने की कीमत
तीन महीने में सोने का भाव 46 फीसदी बढ़ा है. देश में सोने की औसत भाव 46 फीसदी बढ़कर 97,074.9 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है.एक साल पहले 2024 की समान तिमाही में 66,614 रुपये थी. इसमें आयात शुल्क और जीएसटी टैक्स शामिल नहीं है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने का दाम औसत 3456 डॉलर प्रति औंस रहा. एक साल पहले की तिमाही में यह 2474 डॉलर प्रति औंस था.
सोने में निवेश दो तिहाई से ज्यादा बढ़ा
गोल्ड काउंसिल ने कहा कि निवेश मांग में मजबूती देखी गई जो मात्रा के अनुसार से 20 फीसदी बढ़कर 91.60 टन पहुंच गई है. मूल्य के अनुसार 74 फीसदी बढ़कर 51 हजार 80 करोड़ रुपये से उछाल लेकर 88 हजार 970 करोड़ रुपये हो गई.
