Gold Rate Today: फेस्टिव सीजन में लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने वाले सोने की कीमतों में अब गिरावट का दौर देखा जा रहा है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की धीमी गति और अमेरिका-चीन ट्रेड वार्ता में प्रगति के संकेत के बाद डॉलर में मजबूती देखी गई, जबकि सोने की कीमतों में गिरावट देखी गई. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 3,034 रुपये घटकर 1,18,043 रुपये हो गई है. इससे पहले सोने की कीमत 1,21,077 रुपये प्रति 10 ग्राम थी. 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत कम होकर 1,08,127 रुपये हो गई है, जो कि इससे पहले 1,10,907 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई थी. वहीं, 18 कैरेट के 10 ग्राम सोने का दाम कम होकर 88,532 रुपये हो गया है, जो कि पहले 90,809 रुपये प्रति 10 ग्राम था.

गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 1,23,400 रुपये/10 ग्राम रह गई. ये कीमत सभी टैक्‍स समेत है. अखिल भारतीय सर्राफा संघ (IBJA) के अनुसार, 99.5 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने की कीमत बुधवार के बंद भाव 1,23,800 रुपये प्रति 10 ग्राम से 1,000 रुपये गिरकर 1,22,800 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी टैक्‍स समेत) रह गई. वहीं, चांदी की कीमत 3,135 रुपये घटकर 1,41,896 रुपये प्रति किलो हो गई है, जो कि पहले 1,45,031 रुपये प्रति किलो थी.

दिल्‍ली, मुंबई समेत देशभर के शहरों में सोने का ताजा भाव क्‍या है, ये जानने के लिए आप नीचे का चार्ट देख सकते हैं. इसमें कश्‍मीर से कन्‍याकुमारी तक देश के 64 शहरों के ताजा भाव दिए गए हैं.

MCX पर भी गिरा सोने-चांदी का भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है. सोने का 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1.87% कम होकर 1,18,700 रुपये हो गया है. चांदी का 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.74% कम होकर 1,42,301 रुपये देखा गया.

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है. गुरुवार रात तक कॉमेक्‍स पर सोने का दाम 1.98 फीसदी कम होकर 3,939 डॉलर प्रति औंस, जबकि चांदी का दाम 0.52 फीसदी की गिरावट के साथ 46.53 डॉलर प्रति औंस पर था.

क्‍या कहते हैं एक्‍स्‍पर्ट?

एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी ने कहा कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील पर बातचीत फिर से शुरू होने के कारण सोने को लेकर सेंटीमेंट फिर से नकारात्मक हो गया है. निवेशकों का अब फोकस फेड के ब्याज दरों पर निर्णय को लेकर है. उन्होंने आगे कहा कि सोना पर दबाव बना हुआ है और इसका सपोर्ट 1,16,500 रुपये से लेकर 1,18,000 रुपये के बीच और रुकावट का स्तर 1,21,000 रुपये से लेकर 1,22,000 रुपये के बीच में है.

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक (जिंस) सौमिल गांधी ने कहा, 'अमेरिकी फेड ने उम्मीद के मुताबिक ब्याज दरों में एक चौथाई अंक की कटौती की, लेकिन संकेत दिया कि आगामी दिसंबर की बैठक में दरों में एक और कटौती की बाजार की उम्मीदें जल्दबाजी वाली हो सकती हैं.' उन्‍होंने आगे कहा कि इस घटनाक्रम के कारण अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल और डॉलर में बढ़ोतरी हुई, जिससे सर्राफा पर दबाव बढ़ा. जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ संभावित व्यापार समझौते पर टिप्पणी के बाद वाशिंगटन और चीन के बीच तनाव कम होने से सोने की सुरक्षित निवेश की अपील पर और असर पड़ा.

(इनपुट IANS और PTI से भी)