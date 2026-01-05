विज्ञापन
विशेष लिंक

Gold-Silver Price Today: अमेरिका-वेनेजुएला तनाव से सोना-चांदी में लगी आग! जानें आपके शहर में क्या है ताजा भाव

Gold Silver Price Today 5 January 2025: ग्लोबल टेंशन का असर आज भारतीय सर्राफा बाजार पर साफ दिख रहा है.अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई के बाद निवेशकों में डर का माहौल है, जिससे सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी की मांग अचानक बढ़ गई है.

Read Time: 4 mins
Share
Gold-Silver Price Today: अमेरिका-वेनेजुएला तनाव से सोना-चांदी में लगी आग! जानें आपके शहर में क्या है ताजा भाव
Gold Silver Rate In India Today 5 January 2026: आज 5 जनवरी को सोने और चांदी के दाम में तेज उछाल देखने को मिला है.
नई दिल्ली:

Today Gold Silver Price In India: साल 2026 की शुरुआत के साथ ही ग्लोबल टेंशन ने सर्राफा बाजार की 'चमक' को सातवें आसमान पर पहुंचा दिया है. आज, 5 जनवरी को अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते सैन्य तनाव की खबर ने निवेशकों को डरा दिया है, जिसके चलते सोने और चांदी की कीमतों में 'रॉकेट' जैसी तेजी देखने को मिल रही है.आज 5 जनवरी को सोने और चांदी के दाम में तेज उछाल देखने को मिला है. ऐसे माहौल में निवेशक शेयर बाजार से दूरी बनाकर सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश की तरफ रुख कर रहे हैं. सुरक्षित निवेश (Safe Haven) की तलाश में जुटे लोगों ने सोने को ₹1.37 लाख और चांदी को ₹2.43 लाख के पार पहुंचा दिया है. 

अगर आप भी आज गहने खरीदने या निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पहले जान लीजिए कि आज का लेटेस्ट भाव क्या है? अंतरराष्ट्रीय बाजार में मची इस उठापटक ने आपकी जेब पर कितना बोझ बढ़ा दिया है.

आज क्या है सोने का भाव? (Gold Rate Today)

एमसीएक्स पर गोल्ड फरवरी फ्यूचर में आज जबरदस्त तेजी देखी गई. दोपहर करीब डेढ़ बजे गोल्ड का भाव 1.47 प्रतिशत चढ़कर 1,37,750 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. हालांकि यह अभी भी दिसंबर 2025 के रिकॉर्ड लेवल 1 लाख 40 हजार 465 रुपये से नीचे है.

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 24 कैरेट सोने का रेट 1,35,721 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा. पिछले क्लोजिंग में यह 1,34,415 रुपये था, यानी घरेलू बाजार में भी सोना महंगा हुआ है.

चांदी में भी दिखी तेज खरीदारी (Silver Rate Today)

आज चांदी के दाम में भी जोरदार उछाल दर्ज किया गया. एमसीएक्स पर सिल्वर मार्च फ्यूचर 2.92 प्रतिशत की तेजी के साथ 2,43,223 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड करता दिखा. आज चांदी की कीमतों में एक ही दिन में करीब ₹6,800 प्रति किलो से ज्यादा की मजबूती देखी गई है.हालांकि यह भी दिसंबर 2025 के ऑल टाइम हाई 2,54,174 रुपये से नीचे बना हुआ है. 

ग्लोबल मार्केट से भी मिल रहा सपोर्ट

अमेरिका में स्पॉट गोल्ड करीब 1.5 प्रतिशत उछलकर 4,395 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. वहीं गोल्ड फ्यूचर 4, 418 डॉलर प्रति औंस के ऊपर ट्रेड करता दिखा. रूस यूक्रेन शांति बातचीत को लेकर अनिश्चितता और डॉलर के मुकाबले रुपये में कमजोरी ने भी घरेलू बाजार में सोने चांदी के दाम (Gold- Silver Rate Today) को सहारा दिया है.

आगे क्या रहेगा सोना चांदी का रुख?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि मौजूदा हालात में सोने और चांदी को निचले स्तर पर अच्छा सपोर्ट मिल सकता है. सोने के लिए 1,35,550 से 1,34,710 रुपये का लेवल अहम माना जा रहा है, जबकि ऊपर में 1,38,150 से 1 लाख 39,100 रुपये पर रुकावट आ सकती है.

चांदी के लिए 2, 33,150 से 2,31,780 रुपये का सपोर्ट देखा जा रहा है और ऊपर में 2,37,810 से 2,39,970 रुपये के लेवल पर नजर रखी जा रही है.

साल 2025 में सोना करीब 66% और चांदी करीब 171% चढ़ा 

ग्लोबल टेंशन का असर आज भारतीय सर्राफा बाजार पर साफ दिख रहा है.अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई के बाद निवेशकों में डर का माहौल है, जिससे सुरक्षित निवेश के रूप में सोने और चांदी की मांग अचानक बढ़ गई है. साल 2025 में सोना करीब 66 प्रतिशत और चांदी करीब 171 प्रतिशत तक चढ़ चुकी है. मजबूत खरीदारी और सप्लाई की कमी ने चांदी को ज्यादा फायदा पहुंचाया है.

अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं, तो मौजूदा ग्लोबल हालात और दामों की चाल पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि उतार चढ़ाव अभी बना रह सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gold Silver Price Today, Gold Silver Rate Today, Gold Price Today, Silver Price Today, Today Gold Silver Price
Get App for Better Experience
Install Now