अदाणी टोटल गैस ने दूसरी तिमाही में कमाया 186 करोड़ रुपये का मुनाफा, आय 12% बढ़ी

Adani Total Gas Q2 Result: अदाणी टोटल गैस लिमिटेड (ATGL) की ओर से गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए गए. जुलाई से सितंबर की अवधि में कंपनी को 186 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड मुनाफा हुआ है. इसमें सालाना आधार पर 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. सितंबर तिमाही के दौरान कंपनी की आय में 12 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया है और यह 1,315 करोड़ रुपये रही है.

पहली छमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना 11% बढ़ा

जुलाई-सितंबर अवधि में ईबीआईटीडीए 8 प्रतिशत बढ़कर 313 करोड़ रुपये हो गया है. स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफे में 6 प्रतिशत की बढ़त हुई है और यह बढ़कर 178 करोड़ रुपये हो गया है.इस वित्त वर्ष की पहली छमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा सालाना आधार पर 11 प्रतिशत बढ़कर 357 करोड़ रुपये हो गया है.

करीब 34,468 नए घरों तक पीएनजी कनेक्शन

अदाणी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी अदाणी टोटल गैस (Adani Total Gas) की ओर से कहा गया कि वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में वॉल्यूम में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत का उछाल देखा गया है. वहीं, सीएनजी नेटवर्क बढ़कर 577 स्टेशन का हो गया है और पीएनजी कनेक्शन की संख्या बढ़कर 8.93 लाख हो गई है. जुलाई से सितंबर की अवधि में करीब 34,468 नए घरों तक पीएनजी कनेक्शन पहुंचे हैं.

एटीजीएल के सीईओ और ईडी सुरेश पी मंगलानी ने कहा कि कंपनी ने तिमाही के दौरान अच्छा वित्तीय प्रदर्शन किया है. हमारा व्यवसाय भारत के ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्यों के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसे हम अपने सभी उपभोक्ताओं को स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधान प्रदान करके पूरा कर रहे हैं.तिमाही के दौरान इंडस्ट्रीयल और कमर्शियल कनेक्शन में 204 का इजाफा हुआ है और इनकी संख्या बढ़कर 8,746 हो गई है.

इंडियन ऑयल-अदाणी गैस प्राइवेट लिमिटेड (आईओएजीपीएल), कंपनी का एक ज्वाइंट वेंचर है. इसे मिलाकर सीएनजी स्टेशन की संयुक्त संख्या 958 हो गई है. इस तिमाही में करीब 31 स्टेशन जोड़े गए हैं.सितंबर में एटीजीएल ने भारत के शहरी गैस वितरण सेगमेंट में अब तक की सबसे बड़ी 375 मिलियन डॉलर की फंडिंग हासिल की है. इसका उपयोग नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए किया जाएगा.कंपनी ने बताया कि अदाणी टोटलएनर्जीज ई-मोबिलिटी लिमिटेड (एटीईएल) के पास 213 शहरों में 1,486 ईवी चार्जिंग प्वाइंट्स हैं.

