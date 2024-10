Adani Group की सीमेंट कंपनी ACC ने दूसरी तिमाही के नतीजे किए पेश, आय 4,614 करोड़ रुपये रही

ACC Quarterly Results: अदाणी ग्रुप की (Adani Group) सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल कंपनी एसीसी लिमिटेड (ACC Ltd) की ओर से गुरुवार को वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के नतीजे पेश किए गए. कंपनी को जुलाई से सितंबर की अवधि में 4,614 करोड़ रुपये की आय हुई है. इसमें सालाना आधार पर 4 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. कंपनी की वॉल्यूम में सालाना आधार पर 15 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. यह 9.3 मिलियन टन रहा है. दूसरी तिमाही में वॉल्यूम में हुई वृद्धि पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है.

कंपनी की नेटवर्थ 16,725 करोड़ रुपये हुई

अंबुजा सीमेंट्स (Ambuja Cements) की सहायक कंपनी एसीसी लिमिटेड के मुताबिक, चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेटिंग ईबीआईटीडीए 436 करोड़ रुपये रहा है. इस दौरान कंपनी की नेटवर्थ 16,725 करोड़ रुपये की हो गई है.

एसीसी के पूर्ण-कालिक डायरेक्टर और सीईओ अजय कपूर ने कहा कि दूसरी तिमाही का प्रदर्शन सीमेंट सेक्टर में हमारी मजबूत स्थिति को दिखाता है. इस तिमाही में हमारे शानदार वित्तीय प्रदर्शन की वजह अधिक वॉल्यूम दक्षता बढ़ाना और लागत अनुकूलन है. इससे वित्त वर्ष 25 और इसके बाद के वर्षों की वृद्धि का मांग प्रशस्त हुआ है.

पहली छमाही में सीमेंट इंडस्ट्री में मांग बढ़ने की उम्मीद

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में सीमेंट इंडस्ट्री में मांग बढ़ने की उम्मीद की जा रही है. इसकी वजह मानसून के बाद कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग गतिविधियों में वृद्धि होना है. सरकार का फोकस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे रोड, हाइवे, रेलवे और मेट्रो होने का भी फायदा सीमेंट सेक्टर को मिल सकता है.

वित्त वर्ष 25 में सीमेंट की मांग में 4-5 % का इजाफा संभव

कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 25 में सीमेंट की मांग में 4-5 प्रतिशत का इजाफा देखने को मिल सकता है. वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में सीमेंट और बिल्डिंग मटेरियल कंपनी का ईबीआईटीडीए 679 करोड़ रुपये था.कपूर ने आगे कहा, "हम अपने पक्षकारों के लिए मजबूत मूल्य प्रदान करना जारी रखते हैं क्योंकि हमारा लक्ष्य अपने प्रतिस्पर्धी लाभ के माध्यम से निरंतर लाभ अर्जित करना है."

