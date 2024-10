अदाणी विल्मर ने वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में कमाया अब तक का सबसे अधिक 624 करोड़ रुपये का मुनाफा

अदाणी विल्मर लिमिटेड (Adani Wilmar Ltd) की ओर से गुरुवार को नतीजे जारी किए गए. कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में अब तक का सबसे अधिक 624 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है. वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में अदाणी ग्रुप (Adani Group) की एफएमसीजी कंपनी का स्टैंडअलोन मुनाफा 326 करोड़ रुपये रहा है, जो कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 324 करोड़ रुपये पर था.

अदाणी विल्मर सालाना आय में 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी

तिमाही आधार पर अदाणी विल्मर (Adani Wilmar Results) की आय 14,460 करोड़ रुपये रही है. इसमें सालाना आधार पर 18 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है.

अदाणी विल्मर (Adani Wilmar News) के एमडी और सीईओ अंगशु मलिक ने कहा कि हमने एक और तिमाही में मजबूत प्रदर्शन किया है. खाद्य तेल, फूड और एफएमसीजी सेगमेंट में कंपनी ने मजबूत प्रदर्शन किया है.

अंगशु मलिक ने आगे कहा कि हम गेहूं के आटे और बासमती चावल के कारोबार में क्रमशः दूसरे और तीसरे सबसे बड़े प्लेयर बन रहे हैं. ब्रांडिंग निवेश के साथ-साथ विश्वास और गुणवत्ता के दम पर, हमारा प्रमुख ब्रांड 'फॉर्च्यून' रसोई के आवश्यक सामानों की पूरी श्रृंखला के लिए उपभोक्ताओं के बीच अच्छी स्वीकार्यता हासिल कर रहा है.

एफएमसीजी सेगमेंट में सालाना दोहरे अंक की वृद्धि

खाद्य तेल और खाद्य एवं एफएमसीजी सेगमेंट में सालाना आधार पर क्रमशः 21 प्रतिशत और 34 प्रतिशत की मजबूत दोहरे अंक की राजस्व वृद्धि हुई है.

एफएमसीजी कारोबार की मात्रा वृद्धि सालाना 21 फीसदी

दूसरी तिमाही में खाद्य तेल सेगमेंट का राजस्व सालाना आधार पर 21 प्रतिशत बढ़कर 10,977 करोड़ रुपये हो गया. इस वृद्धि की मुख्य वजह सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों तेल का मजबूत प्रदर्शन था. यह लगातार तीसरी तिमाही थी, जब वॉल्यूम में दोहरे अंक में वृद्धि हुई है.फूड और एफएमसीजी सेगमेंट का राजस्व 34 फीसदी बढ़कर 1,718 करोड़ रुपये हो गया. जी2जी निर्यात कारोबार को छोड़कर, खाद्य और एफएमसीजी कारोबार की मात्रा वृद्धि सालाना आधार पर 21 फीसदी हुई.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)