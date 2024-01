Adani Group के शेयरों में जबरदस्त तेजी, मार्केट कैप 15.5 लाख करोड़ रुपये के पार

अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयरों में 5% से अधिक तेजी

आज के कारोबार में अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) 2,929.00 के लेवल पर खुला. सुबह 9:30 बजे के करीब अदाणी एंटरप्राइजेज 5% से अधिक की तेजी के साथ 3,040.85 रुपये पर कारोबार कर रहा था. इसके साथ ही अदाणी एंटरप्राइजेज का मार्केट कैप 3.49 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है.

ग्रुप की अन्य कंपनियों के शेयरों में भी शानदार बढ़त

इसके अलावा अदाणी पोर्ट्स (Adani Ports and Special Economic Zone) 3.76%, अदाणी टोटल गैस 3.56%, अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Ltd) 3.47%,अदाणी पावर (Adani Power Ltd)3.81% और अदाणी विल्मर (Adani Wilmar Ltd) 2.48%, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions) 5%, अंबुजा सीमेंट (Ambuja Cements Ltd) 2.5%, एसीसी लिमिटेड (ACC Ltd) 3.1% और एनडीटीवी (New Delhi Television Ltd) 0.61% की तेजी के साथ कारोबार करते नजर आए.

इस तेजी की वजह से अदाणी ग्रुप (Adani Group Stocks) की कंपनियों का कुल मार्केट कैप 15.5 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया है.

इस वजह से Adani Group पर निवेशकों का बढ़ा भरोसा

बता दें कि बीते हफ्ते अदाणी ग्रुप (Adani Group) की कंपनी अदाणी पावर और सीमेंट बनाने वाली कंपनी एसीसी लिमिटेड अपने तीसरी तिमाही के शानदार नतीजे जारी किए. चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2023) में एसीसी लिमिटेड का नेट प्रॉफिट चार गुना से ज्यादा होकर 537.67 करोड़ रुपये रहा है. इसके साथ ही ऑपरेटिंग इनकम 8.31 प्रतिशत बढ़कर 4,914.36 करोड़ रुपये हो गया. वहीं, अदाणी पावर का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर, 2023) में जबर्दस्त उछाल के साथ 2,738 करोड़ रुपये रहा है. इसके साथ ही आय 67.3% बढ़कर 12,991.4 करोड़ रुपये हो गया. इस शानदार नतीजों के चलते अदाणी ग्रुप के प्रति निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)