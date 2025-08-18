विज्ञापन

'वह एक...' 30,000 करोड़ के संपति विवाद के बीच संजय कपूर की बहन ने करिश्मा कपूर के लिए कही ये बात

हाल ही में NDTV को दिए इंटरव्यू में दिवंगत बिजनेसमैन संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर ने भाई की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बारे में बात की. 

करिश्मा कपूर के बारे में संजय कपूर की बहन मंधीरा ने कही ये बात
नई दिल्ली:

बीते दिनों 53 वर्षीय बिजनेसमैन संजय कपूर की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. अचानक आई इस खबर ने सभी को चौंका दिया. वहीं जब से सोना कॉमस्टार के चेयरमैन का निधन हुआ तब से 30,000 करोड़ रुपये की मोबिलिटी टेक कंपनी को कौन संभालेगा, इस पर पारिवारिक विवाद चल रहा है. इस कानूनी विवाद के बीच, संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर ने उनकी एक्स वाइफ और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर  के बारे में बात की और तारीफ करते हुए कहा कि वह एक 'अच्छी मां' होने और 'अपने बच्चों का ख्याल रख रही हैं. 

NDTV को दिए इंटरव्यू में मंधीरा कपूर ने करिश्मा कपूर के बारे में कहा, वह एक अच्छी मां है. इस पर मुझे उन पर तारीफ करना चाहिए. उन्होंने परिवार को एक रखने में बहुत अच्छा काम किया है और. आप जानते ही हैं. मैं इसके लिए उनकी सराहना करती हूं. मुझे लगता है कि बच्चे बहुत करीब रहे हैं, और उनके बीच बहुत अच्छा रिश्ता रहा है. उम्मीद है कि किसी तरह हम इसे आगे बढ़ा पाएंगे और परिवार को फिर से एक बना पाएंगे क्योंकि वह अपने बच्चों का ख्याल किसी भी मां की तरह रख रही हैं, और वह यही कर रही हैं."

जब उनसे पूछा गया कि क्या संजय की मौत के बाद वह करिश्मा से कनेक्ट में हैं, तो मंधीरा ने जवाब में कहा, "हाँ, बिल्कुल. मुझे यकीन है कि वह प्रिया (संजय की वाइफ प्रिया सचदेव कपूर) के भी संपर्क में हैं. सच तो यह है कि हम सबके बीच अच्छे रिश्ते रहे हैं. बच्चे मां से मिलने आते रहे हैं. हम सब कनेक्ट रहते हैं. इसका मतलब कोई फैमिली झगड़ा नहीं है."

गौरतलब है कि संजय कपूर से साल 2003 में करिश्मा कपूर की शादी हुई थी. वहीं 2016 में कपल का तलाक हो गया है. दोनों के दो बच्चे समायरा कपूर और किआन कपूर है.  

