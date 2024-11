Adani Group के शेयरों में लगातार तीसरे दिन तूफानी तेजी, अदाणी ग्रीन, अदाणी एनर्जी में लगा 10% का अपर सर्किट

Adani Group Shares: आज 29 नवंबर को अदाणी समूह के शेयरों में लगातार तीसरे दिन तेजी जारी है. शुरुआती कारोबार में फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज समेत Adani Group के सभी लिस्टेड शेयरों में शानदार बढ़त देखी गई है. जिसमें अदाणी ग्रीन एनर्जी और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयरों में 10% का अपर सर्किट लगा .

इसके साथ ही शुरुआती कारोबार में अदाणी ग्रुप की कंपनियों के मार्केट कैप में 50,000 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई.

किन शेयरों में आई तेजी?

सुबह 9:40 बजे:

अदाणी एंटरप्राइजेज: 1.90% की बढ़त के साथ 2,483.45 रुपये पर

अदाणी टोटल गैस: 5.65% की बढ़त के साथ 849.30 रुपये पर

अदाणी ग्रीन एनर्जी: 10.00% की बढ़त के साथ 1,195.90 रुपये पर

अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस: 10.00% की बढ़त के साथ 799.50 रुपये पर

अदाणी पावर: 3.81% की बढ़त के साथ 582.40 रुपये पर

अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन: 1.75% की बढ़त के साथ 1,188.05 रुपये पर

अदाणी विल्मर: 1.68% की बढ़त के साथ 318.65 रुपये पर

अंबुजा सीमेंट्स: 2.40% की बढ़त के साथ 525.30 रुपये पर

ACC: 1.15% की बढ़त के साथ 2,213.70 रुपये पर

NDTV: 3.02% की बढ़त के साथ 181.68 रुपये पर

अदाणी ग्रुप के शेयरों में तेजी की वजह

अदाणी समूह के शेयरों में तेजी बुधवार को अदाणी ग्रीन द्वारा रिश्वतखोरी के आरोपों का खंडन करने के बाद जारी है. इसके अलावा अबू धाबी की एक बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी (आईएचसी) ने अदाणी समूह के लिए अपना समर्थन जारी रखा है. आईएचसी ने कहा कि हाल ही में अमेरिका में लगे आरोपों के बावजूद, वे अदाणी समूह में निवेश करना जारी रखेंगे.

इससे अदाणी ग्रुप के प्रति निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ और वह अदाणी शेयरों में जमकर पैसे लगा रहे हैं. इससे बीते तीन दिनों में निवेशकों ने भारी मुनाफा कमाया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)