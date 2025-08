Stock Market Today: शेयर बाजार में लौटी तेजी, सेंसेक्स- निफ्टी में बढ़त,अदाणी ग्रुप के शेयरों में उछाल

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार 4 अगस्त को भारतीय शेयर बाजार ने बढ़त के साथ शुरुआत की. सेंसेक्स सुबह 9:15 बजे 151.71 अंक (0.19%) चढ़कर 80,751.62 पर पहुंचा, वहीं निफ्टी 50 51.85 अंक (0.21%) की तेजी के साथ 24,617.20 पर खुला. सुबह 9 बजकर 35 मिनट पर सेंसेक्स 256.74 अंक(0.32%) की तेजी के साथ 80,856.65 पर और निफ्टी 92.05 अंक (0.37%) की बढ़त के साथ 24,657.40 पर था.

हालांकि बाजार की शुरुआत पॉजिटिव रही, लेकिन ट्रेडिंग के दौरान उतार-चढ़ाव बना हुआ है.क्योंकि इस हफ्ते भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बड़ी मीटिंग होने वाली है, जिससे रेपो रेट को लेकर फैसला आएगा.

अदाणी ग्रुप के शेयरों में उछाल

आज के ट्रेडिंग सेशन में अदाणी ग्रुप (Adani Group) के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली है. शुरुआती कारोबीर में अदाणी टोटल गैस, अदाणी पोर्टस, अदाणी पावर, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस, अदाणी ग्रीन एनर्जी और NDTV जैसे स्टॉक्स 1 फीसदी से अधिक तेजी के साथ ट्रेड कर रहे थे. इन शेयरों की मजबूती ने निफ्टी और सेंसेक्स को शुरुआती सपोर्ट दिया है. इससे निवेशकों की सेंटीमेंट भी थोड़ी मजबूत हुई है.

बीते दिन बाजार में रही गिरावट, पांच हफ्तों से जारी है सिलसिला

बीते शुक्रवार ,2 अगस्त को बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी. सेंसेक्स 585.67 अंक (0.72%) गिरकर 80,599.91 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 203.00 अंक (0.82%) टूटकर 24,565.35 पर बंद हुआ.

पिछले हफ्ते दोनों इंडेक्स में करीब 1.1% की गिरावट दर्ज हुई, जिससे यह लगातार पांचवें हफ्ते की गिरावट बन गई. यह पिछले दो सालों में सबसे लंबी गिरावट की सीरीज मानी जा रही है.

RBI MPC मीटिंग शुरू, 6 अगस्त को आएगा रेपो रेट पर फैसला

भारतीय रिजर्व बैंक की तीन दिन की मौद्रिक नीति समिति (RBI MPC) की मीटिंग आज, यानी 4 अगस्त से शुरू हो चुकी है.इस मीटिंग का फैसला 6 अगस्त (बुधवार) को आएगा, जिसमें RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा रेपो रेट को लेकर एलान करेंगे.

फिलहाल रेपो रेट 5.50% है. पिछले तीन बार में RBI ने कुल 100 बेसिस प्वाइंट (1%) की कटौती की है. अब बाजार में ये चर्चा है कि RBI क्या अगली कटौती करेगा या फिर रुक जाएगा.

एक्सपर्ट्स की क्या है राय ?

कुछ जानकार मानते हैं कि मौजूदा हालात को देखते हुए RBI इस बार कोई बदलाव नहीं करेगा और रेपो रेट स्थिर रखेगा, क्योंकि महंगाई के आंकड़े फिलहाल कंट्रोल में हैं.वहीं, कुछ एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि 0.25% (25 बेसिस प्वाइंट) की एक और कटौती हो सकती है. उनका कहना है कि ग्रोथ को सपोर्ट देने के लिए यह वक्त सही है, खासकर जब CPI रिटेल महंगाई 4% से नीचे बनी हुई है.

एक रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि अगस्त में कटौती करके RBI "फेस्टिव सीजन से पहले क्रेडिट ग्रोथ" को बढ़ावा दे सकता है.

RBI के फैसले पर बाजार की चाल करेगा निर्भर

शेयर बाजार फिलहाल RBI की मीटिंग और रेपो रेट के फैसले को लेकर असमंजस की स्थिति में है. आने वाले दो दिन बाजार में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है .अगले कुछ कारोबारी सत्रों में बाजार की दिशा तय होगी कि क्या रेपो रेट में और कटौती होती है या RBI अब "वेट एंड वॉच" की पॉलिसी पर चलता है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)