शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 200 अंक टूटा, निफ्टी 24,650 के नीचे, अदाणी ग्रुप के शेयर उछले

भारतीय शेयर बाजार ने मंगलवार को हल्की गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की. सेंसेक्स शुरुआती ट्रेड में 200 अंक गिरकर 80,684 के करीब पहुंच गया, जबकि निफ्टी 52.80 अंक (0.21%) नीचे फिसलकर 24,628 पर ट्रेड कर रहा है.

लगातार तीसरे दिन गिरावट, 2% से ज्यादा टूटे इंडेक्स

पिछले तीन कारोबारी सत्रों में निफ्टी और सेंसेक्स दोनों इंडेक्स 2% से ज्यादा गिर चुके हैं. इससे पहले सोमवार को भी बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली थी.सेंसेक्स 572 अंक गिरकर 80,891 पर बंद हुआ था जबकि निफ्टी 156 अंक लुढ़ककर 24,680 पर आ गया था.

बाजार में यह कमजोरी अमेरिका के साथ अंतरिम ट्रेड डील में देरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और कमजोर तिमाही नतीजों की वजह से देखी जा रही है.

गिरते बाजार में चमके अदाणी ग्रुप के शेयर

हालांकि बाजार में गिरावट के बावजूद अदाणी ग्रुप के शेयरों में मजबूती देखने को मिली. शुरुआती ट्रेड में अदाणी ग्रीन 1% से ज्यादा चढ़ा, वहीं अदाणी पोर्ट्स, अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी टोटल गैस के शेयरों में भी तेजी दर्ज हुई.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)