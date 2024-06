Adani Portfolio Result FY24 : अदाणी ग्रुप के शेयरहोल्डर्स में बंपर बढ़ोतरी, 5 साल में 6 गुना हुए; 1,080 करोड़ डॉलर के जुटाए निवेश

अदाणी समूह (Adani Group) की तरफ से जारी इंटीग्रेटेड एनुअल रिपोर्ट 2023-24 के मुताबिक अदाणी समूह के शेयरहोल्डर्स की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है. शेयरहोल्डर्स की संख्या 67 लाख तक पहुंच गयी है. जानकारी के अनुसार मार्च 2019 में शेयरहोल्डर्स की संख्या का यह 6 गुणा है. बताते चलें कि मार्च 2019 में अदाणी ग्रुप के शेयरहोल्डर्स की संख्या 11 लाख थी.

अदाणी के इक्विटी प्रोग्राम ने लंबी अवधि के निवेशकों से करीब 1,080 करोड़ डॉलर का निवेश हासिल किया है. ये जानकारी अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज की हालिया रिकवरी के बाद आया है, जब इसने शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के कारण हुए नुकसान की पूरी तरह से भरपाई कर ली.

ग्लोबल रिसर्च फर्म जेफरीज ने अपने नोट में कहा है कि अदाणी ग्रुप अब जोरदार तरीके से विस्तार में जुटा है और ग्रुप की नजरें अब अगले दशक में 9,000 करोड़ डॉलर के कैपेक्स पर है. जेफरीज ने अदाणी ग्रुप की चार कंपनियों - अदाणी एंटरप्राइजेज, अदाणी पोर्ट्स एंड SEZ, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस और अंबुजा सीमेंट्स पर BUY रेटिंग बरकरार रखी है.

ग्रुप आज पहले से अधिक मजबूत हालत में: गौतम अदाणी

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने पिछले हफ्ते एक सालाना रिपोर्ट में कहा कि ग्रुप ने पिछले साल जिन चुनौतियों पर काबू पाया, उन्होंने उनके संकल्प को और मजबूत किया है और वो भारत के लचीलेपन से प्रेरणा लेते हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर दो तरफा हमलों ने ग्रुप को वित्तीय और राजनीतिक मोर्चों पर निशाना बनाया, जिससे चौतरफा संकट पैदा हो गया. उन्होंने कहा आगे का रास्ता असाधारण संभावनाओं से भरा है, गौतम अदाणी ने कहा कि अदाणी ग्रुप आज पहले से कहीं अधिक मजबूत है.

शुक्रवार को, अदाणी ग्रुप के शेयरों ने मार्केट कैप में 1.23 लाख करोड़ रुपये जोड़े, जिससे ग्रुप का कुल मार्केट कैप 17.94 लाख करोड़ रुपये हो गया. ग्रुप ने अपनी ताजी रिपोर्ट में बताया है कि लिस्टेड कंपनियां बेंचमार्क के 19.2X के मुकाबले 20.3X के निफ्टी 50 मल्टीपल पर ट्रेड करती हैं. पोर्टफोलियो ने घरेलू और वैश्विक दोनों इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन करते हुए बेहतर EBITDA ग्रोथ का प्रदर्शन किया है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)