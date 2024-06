Adani Green की बड़ी उपलब्धि, देश की सबसे बड़ी रिन्युएबल कंपनी बनी; 1 साल में 35% का क्षमता विस्तार

अदाणी एनर्जी सॉल्युशंस ग्रुप की ट्रांसमिशन कंपनी है, इसने वित्त वर्ष 2024 में अपनी कुल बिजली खरीद में रिन्युएबल एनर्जी का हिस्सा बढ़ाकर 34.51% कर दिया है. वित्त वर्ष 21 में ये सिर्फ 3% पर था. 2022 में अदाणी एनर्जी कोको उसके CDP (Carbon Disclosure Project) क्लाइमेट चेंज स्कोर के लिए ‘D' रेटिंग मिली थी. लेकिन अपनी कोशिश से कंपनी ने इसे सुधार कर 2023 ‘B' की रेटिंग हासिल कर ली.

अदाणी एंटरप्राइजेज ने अपने एयरपोर्ट बिजनेस के जरिए एमिशन में 24% की कटौती की है. ग्रुप के जरिए संचालित हो रहे एयरपोर्ट्स,, अपनी जरूरत की 57% बिजली रिन्युएबल स्रोतों से हासिल करते हैं और इसमें से करीब 10% बिजली का स्रोत अदाणी सोलर मैन्युफैक्चरिंग रहा है.

अदाणी एंटरप्राइजेज ने माइनिंग में भी पानी की जरूरत को कम करने में कामयाबी हासिल की है. कंपनी ने माइनिंग में पानी की खपत को 19% कम किया है. यही नहीं पानी की खपत कम करने से कार्बन एमिशन में भी 9% की कमी आई है. कंपनी ने वित्त वर्ष 2024 में 3 लाख 28 हजार पेड़ भी लगाए हैं.

