Adani Portfolio Result FY24 : इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी पोर्टफोलियो पर होगा अदाणी समूह का फोकस, EBITDA में 45% की बढ़ोतरी

59,791 करोड़ रुपये कैश बैलेंस के साथ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह से ग्रुप के लिए लिक्विडिटी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है.

कंपनी की तरफ से कहा गया है कि 59,791 करोड़ रुपये कैश बैलेंस के साथ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस की वजह से ग्रुप के लिए लिक्विडिटी अपने ऑल टाइम हाई पर है. अदाणी समूह की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार FY24 के दौरान, अकेले इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी का EBITDA परफॉर्मेंस 69,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का हो गया है, जो कि पोर्टफोलियो कंपनियों के EBITDA का 84% है.

चुनौतियां हमें कमजोर नहीं कर सकती: गौतम अदाणी

अदाणी पावर की तरफ से जारी रिपोर्ट में ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा है कि 'हमने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है और साबित किया है कि चुनौतियां हमें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि ये हमारे पहले से भी ज्यादा मजबूती से उभरने का पैमाना बन गई हैं.' उन्होंने कहा, 'पिछले साल ग्रुप को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. इनसे निपटने में ग्रुप और मजबूत हुआ है. यही नहीं इससे भविष्य के लिए असीम संभावनाएं भी पैदा हुई हैं.'

प्रेजेंटेशन में कहा गया है कि एयरपोर्ट्स, ग्रीन हाइड्रोजन और बाकी इनक्यूबेटिंग एसेट्स के साथ इनक्यूबेशन एक सफलता की कहानी बनी हुई है, जो अब पोर्टफोलियो EBITDA में लगभग 9.27% ​​का योगदान दे रही है और तेजी से बढ़ रही है. इसके अलावा ग्रुप का कोर इंफ्रा प्लेटफॉर्म फ्री कैश-फ्लो को ताकत दे रहा है,और ग्रुप के कैश बैलेंस 30 महीने से ज्यादा के लॉन्ग टर्म डेट रीपेमेंट से ज्यादा का हो चुका है.

एनर्जी और यूटिलिटी बिजनेस के तहत, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी पावर, अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंसऔर अदाणी टोटल गैस शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियां हैं. जबकि अदाणी न्यू इंडस्ट्रीज और अदानीकॉनेक्स नॉन-लिस्टेड कंपनियां हैं. इस बीच ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स के तहत, अदाणी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन इकलौती लिस्टेड कंपनी है.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)