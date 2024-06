Adani Credit Profile Improved in FY24 : अदाणी ग्रुप के क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार, कैश रिजर्व में हुई भारी बढ़ोतरी

अदाणी समूह (Adani Group) की तरफ से जारी 'Integrated Annual Report 2023-24' में बताया गया है कि कंपनी का कर्ज और EBITDA का रेश्यो पिछले पांच साल से लगातार कम हो रहा है. जिससे कंपनी के क्रेडिट प्रोफाइल में भी सुधार हो रहा है. कंपनी की तरफ से बताया गया है कि ग्रुप का शुद्ध कर्ज पहली बार इसके EBITDA के मुकाबले ढाई गुने से नीचे आ गया है. FY24 में नेट डेट टू EBITDA रेश्यो 2.19 गुना रहा है.

कोरोना संकट के बाद आए तमाम समस्याओं और रूस-यूक्रेन युद्ध, मध्य एशिया में तनाव और शॉर्ट शेलर हिंडनबर्ग का अदाणी ग्रुप को निशाना बनाना, इन दिक्कतों के बावजूद ग्रुप अपना क्रेडिट प्रोफाइल सुधारने में कामयाब रहा है.

नकदी की भी नहीं है दिक्कत

कंपनी ने कुल कर्ज का 24.77% ग्रुप ने कैश बैलेंस के रूप में रखा है, इसके ग्रुप के पास अगले 30 महीने तक कर्ज की किस्तों को चुकाने के लिए पर्याप्त नकदी रहेगी. पहली बार एसेट्स में इक्विटी का हिस्सा 60% के ऊपर जा चुका है, फिलहाल ये 62% पर है. अदाणी ग्रुप कंपनियों का कैश रिजर्व अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है. फिलहाल ये 59,791 करोड़ रुपये है. जबकि FY24 के अंत में शुद्ध कर्ज 1.81 लाख करोड़ रुपये था.

अदाणी ग्रुप के क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार

प्रजेंटेशन के अनुसार ग्रुप के कर्ज का करीब 62% हिस्सा शुन्य से ढाई गुने के लेवरेज रेश्यो के साथ है. साथ ही कर्ज की मैच्योरिटी प्रोफाइल इसे चुकाने की किस्तों की कुल अवधि से ज्यादा है, इससे बिना किसी दिक्कत के कर्ज की री-फाइनेंसिंग की जा सकती है. अदाणी ग्रुप के क्रेडिट प्रोफाइल में अच्छा सुधार दिखा है. अप्रैल 2019 में 54% कर्ज की रेटिंग 'A+' थी, मगर अप्रैल 2024 में 89% कर्ज की रेटिंग A+' हो गई है. ये अदाणी ग्रुप की कंपनियों के प्रति बैंकों और फाइनेंसर्स के भरोसे को दिखाता है.

अप्रैल 2019 से लेकर अप्रैल 2024 तक अदाणी पोर्ट का क्रेडिट प्रोफाइल 'AA+' से बढ़कर 'AAA' हो गया है, जबकि अदाणी पावर का क्रेडिट प्रोफाइल 7 पायदान चढ़ा है, ये 'BB+' से बढ़कर 'AA-' हो गया है.

चुनौतियां हमें कमजोर नहीं कर सकती: गौतम अदाणी

अदाणी पावर की 2023-24 की सालाना रिपोर्ट में ग्रुप के चेयमरैन गौतम अदाणी ने कहा, 'हमने अपनी अदम्य इच्छाशक्ति का प्रदर्शन किया है और साबित किया है कि चुनौतियां हमें कमजोर नहीं कर सकती, बल्कि ये हमारे पहले से भी ज्यादा मजबूती से उभरने का पैमाना बन गई हैं.' उन्होंने कहा, 'पिछले साल ग्रुप को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था. इनसे निपटने में ग्रुप और मजबूत हुआ है. यही नहीं इससे भविष्य के लिए असीम संभावनाएं भी पैदा हुई हैं.'

घरेलू और विदेशी बैंकों से लेकर डेट मार्केट से भी कंपनी को मिले पैसे

अदाणी ग्रुप ने अपने कर्ज को अच्छे से डाइवर्सिफाइड भी किया है. घरेलू और विदेशी बैंकों से लेकर डेट मार्केट से भी ग्रुप ने पैसे जुटाए हैं. अदाणी ग्रुप के कुल कर्ज में 36% हिस्सा यानी 75,877 करोड़ रुपये घरेलू बैंकों का है. इस कर्ज की औसत मैच्योरिटी 9 साल है. 31 मार्च 2024 को खत्म कारोबारी साल में ग्रुप के कुल कर्ज में विदेशी बैंकों का हिस्सा 26% और विदेशी डेट मार्केट का हिस्सा 29% था.

