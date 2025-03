Adani Group के शेयरों में जबरदस्त तेजी, Adani Wilmar ने मारी लंबी छलांग, ये है वजह

भारतीय शेयर बाजार में आज यानी 5 मार्च को अदाणी ग्रुप (Adani Group) के शेयरों में शानदार तेजी देखने को मिल रही है. अदाणी ग्रुप की सभी कंपनियों के स्टॉक्स हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं. खासतौर पर अदाणी विल्मर (Adani Wilmar) ने निवेशकों का ध्यान खींचा, जिसने 5 प्रतिशत से अधिक की जोरदार बढ़त दर्ज की.

इसके अलावा, अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस (Adani Energy Solutions) ने भी शानदार तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं.

सबसे ज्यादा बढ़त वाले शेयर

Adani Wilmar के अलावा आज के कारोबार में Adani Green Energy और Adani Energy Solutions सबसे अधिक उछले. Adani Green Energy में 4.20% और Adani Energy Solutions में 3.64% की तेजी दर्ज की गई.

9 बजकर 48 मिनट तक का अपडेट

Adani Wilmar ने क्यों पकड़ी रफ्तार?

Adani Wilmar के शेयरों में आज जबरदस्त उछाल देखने को मिला, क्योंकि कंपनी ने GD Foods Manufacturing (India) के अधिग्रहण की घोषणा की है. यह कंपनी 'Tops' ब्रांड की मालिक है, जो फूड प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में बड़ा नाम है. यह अधिग्रहण दो चरणों में होगा, पहले चरण में 80% हिस्सेदारी ली जाएगी और बाकी 20% अगले तीन वर्षों में खरीदी जाएगी. इस बड़ी डील के चलते Adani Wilmar के स्टॉक्स में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ गई है.

वहीं, जेफरीज ने अदाणी विल्मर पर अपनी राय देते हुए इसके शेयर का टारगेट प्राइस 370 रुपये रखा है और 'BUY' रेटिंग दी है. कंपनी ने हाल ही में एक टॉप ब्रैंड के अधिग्रहण की घोषणा की है. जेफरीज के अनुसार, अदाणी विल्मर अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए अब ऑयल्स के बजाय पैकेज्ड फूड्स कैटेगरी पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है. यह बदलाव कंपनी के भविष्य के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

बाजार में अदाणी ग्रुप का दबदबा जारी

आज के कारोबार में अदाणी ग्रुप के ज्यादातर शेयरों ने मजबूती दिखाई है. Adani Wilmar की शानदार बढ़त के अलावा Adani Green Energy, Adani Energy Solutions और Adani Enterprises जैसे स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. अदाणी समूह की कंपनियों के लगातार बढ़ते विस्तार और अधिग्रहण से निवेशकों का भरोसा मजबूत बना हुआ है.



(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)