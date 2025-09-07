तेजस्वी की पत्नी राजश्री 'जर्सी गाय'... RJD के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव के बयान से भड़का बिहार का सियासी माहौल

अभी बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा तक नहीं हुई है. लेकिन नेताओं की बदजुबानी बढ़ गई है. ताजा मामला नवादा की है, जहां नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने RJD के सीनियर लीडर तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री की तुलना जर्सी गाय से कर दी है. उनके बयान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. जिसे देखने के बाद राजद के कार्यकर्ता भारी नाराज नजर आए. रविवार को राजद के कार्यकर्ताओं ने राजबल्लभ यादव के खिलाफ प्रदर्शन भी किया. वहीं इस मामले में पूर्व विधायक कौशल यादव ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

राजबल्लभ ने कहा था- लड़की लाना था कि गाय

दरअसल नवादा के पूर्व विधायक राजबल्लभ यादव ने नारदीगंज की सभा में कहा कि जात-पात खाली वोट देने के लिए किया जाता है. विवाह की बात आई तब कहां विवाह किया? एक यादव जी की लड़की का कल्याण होता. क्या जरूरत थी हरियाणा पंजाब में शादी कराने की. लड़की लाना है कि जर्सी गाय लाना है. यादव समाज में कोई लड़की नहीं थी. उन्होंने यह भी कहा कि यादव समाज में एक ने शादी किया तो उसे पार्टी से निकाल दिया.

राजबल्लभ यादव नारदीगंज की सभा को संबोधित कर रहे थे. हालांकि राजबल्लभ ने तेजस्वी की पत्नी राजश्री का नाम नहीं लिया. लेकिन टिप्पणी तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री पर ही था.

जेल से बाहर आते ही राजद पर हमलावर

उल्लेखनीय हो कि पिछले माह राजबल्लभ यादव पॉक्सो एक्ट में बरी होने के बाद करीब साढ़े नौ साल बाद जेल से बाहर आए हैं. रिहाई के बाद से राजबल्लभ यादव लगातार लालू यादव और तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं. ताजा प्रतिक्रिया इसी कड़ी का हिस्सा है.

पत्नी राजद की विधायक, अब भाजपा-जदयू से नजदीकी

गौरतलब हो कि 2016 में नाबालिग से रेप मामले में राजबल्लभ यादव सजायप्ता हो गए थे. राजद ने पार्टी से निष्काशित कर दिया था. राजबल्लभ 2015 में राजद से जीते थे. हालांकि सजायाफ्ता के बाद भी राजबल्लभ की पत्नी विभा देवी को राजद ने टिकट दिया और 2020 में विधायक निर्वाचित हुई. हालांकि विभा को पार्टी ने निकाला नहीं है. लेकिन पिछले महीने गया जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर विभा देवी मौजूद हुई थी.

नवादा के पूर्व विधायक कौशल यादव.

नवादा के पूर्व विधायक बोले- ऐसी टिप्पणी से पूरा समाज आहत

नवादा के पूर्व विधायक और राजद नेता कौशल यादव ने प्रेस वार्ता आयोजित कहा कि यह बयान केवल राजश्री यादव पर नहीं, बल्कि पूरे बैकवर्ड और दलित समाज की भावनाओं पर हमला है. उन्होंने कहा, "लालू प्रसाद यादव देश के सर्वोच्च नेता हैं, बैकवर्ड और दलितों के रहनुमा हैं. उनकी बहू पर इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करना समाज को आहत करता है. पूरा समाज मर्माहत है."

रेप केस में जेल, अब बाहर आकर ऐसी टिप्पणी...

उन्होंने कहा कि यह व्यक्ति पहले भी अपने आचरण से समाज में गलत संदेश देता रहा है. “आज से दस साल पहले नीतीश सरकार ने एक नाबालिग लड़की के बलात्कार मामले में उसे जेल भेजा था. अब जेल से बाहर आकर लालू यादव के पुत्रवधू को गाली देना, क्या किसी इनाम की तरह है? क्या महिलाओं और बच्चियों को गलत नजर से देखना ही उसकी पहचान है?”

जदयू छोड़ राजद में शामिल हो चुके कौशल यादव

मालूम हो कि कौशल यादव दो दशक से जेडीयू की राजनीति करते रहे थे. लेकिन कुछ दिन पहले कौशल यादव एक सभा में तेजस्वी यादव के समक्ष राजद में शामिल हो गए हैं. अब कौशल यादव और उनकी पत्नी पूर्णिमा यादव राजद की राजनीति कर रही हैं.

राजश्री पर टिप्पणी को लेकर राजबल्लभ की तस्वीर पर झाड़ू मारती महिलाएं.

महिलाओं ने जलाया राजबल्लभ का पुतला

तेजस्वी की पत्नी पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर राजद की महिला इकाई ने राजबल्लभ यादव का पुतला दहन किया. महिला मोर्चा की अध्यक्ष रेणु सिंह की अगुआई में महिलाओं ने जुलूस निकाली. सद्भावना चौक पर राजबल्लभ यादव की तस्वीर पर ग्रीस लगाया. इसके बाद पुतला जलाया गया.