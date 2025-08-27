बिहार में मंत्री-विधायक पर हमला, ग्रामीणों ने दौड़ाया, भागकर मुश्किल से बचाई जान

बिहार के नालंदा जिले में उस समय हड़कंप मच गया, जब बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार और हिलसा विधानसभा क्षेत्र के विधायक कृष्ण मुरारी उर्फ प्रेम मुखिया पर आक्रोशित ग्रामीणों ने हमला बोल दिया. इस हमले में एक सुरक्षाकर्मी घायल हो गया, जिसे आनन-फानन में हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है. जानकारी के मुताबिक, हाल ही में पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई थी.

क्यों आक्रोशित हुए ग्रामीण

इस हादसे के पीड़ित परिवारों से मिलने और संवेदना प्रकट करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री और विधायक मंगलवार की सुबह हिलसा प्रखंड के मलावां गांव पहुंचे थे. लेकिन गांव पहुंचते ही पहले से नाराज़ ग्रामीणों ने नेताओं का घेराव कर लिया. ग्रामीणों का आरोप था कि सड़क हादसे जैसी बड़ी त्रासदी में विधायक ने अब तक पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाई और न ही किसी तरह की ठोस मदद दी. इसी गुस्से का इजहार करते हुए भीड़ ने अचानक मंत्री और विधायक पर हमला कर दिया.

मौके पर कड़ी सुरक्षा

हालात इतने बिगड़ गए कि दोनों जनप्रतिनिधियों को किसी तरह मौके से जान बचाकर भागना पड़ा. ग्रामीणों के आक्रोश और हमले की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. वहीं घायल सिपाही को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. प्रशासन मामले की जांच में जुट गया है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. जदयू प्रवक्तता धनंजय देव ने बताया की स्थानीय लोग विधायक के कार्य शैली से नाराज थे, यह हमला विधायक पर हुआ. फिलहाल भारी संख्या में पुलिस बल घटना स्थल पर पहुचकर कैम्प कर रही है.