'दंगल गर्ल' जायरा वसीम बिहार के सीएम के वायरल वीडियो पर भड़कीं, बोलीं- बहुत गुस्सा दिलाने वाला था

पूर्व एक्ट्रेस जायरा वसीम ने हाल ही में सोशल मीडिया पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक वीडियो पर ऐतराज जताया है. इस वीडियो में वो पब्लिक इवेंट में स्टेज पर एक महिला के चेहरे से हिजाब हटाते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो पर उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा रहा है. इस बीच एक्ट्रेस जायरा वसीम ने भी नीतीश कुमार से माफी की मांग की है. उन्होंने नीतीश कुमार से "बिना शर्त माफी" मांगने की मांग की और कहा कि एक महिला की इज्जत और गरिमा "खिलौने नहीं हैं जिनसे खेला जाए".

जायरा ने सोमवार (15 दिसंबर) रात X पर लिखा, "एक महिला की गरिमा और इज्जत खिलौने नहीं हैं जिनसे खेला जाए. खासकर पब्लिक स्टेज पर तो बिल्कुल नहीं. एक मुस्लिम महिला होने के नाते, दूसरी महिला का हिजाब इतनी लापरवाही से खींचे जाते देखना, साथ में उस बेफिक्र मुस्कान के साथ, बहुत गुस्सा दिलाने वाला था." उन्होंने आगे कहा, "ताकत आपको हदें पार करने की इजाजत नहीं देती. @NitishKumar को उस महिला से बिना शर्त माफी मांगनी चाहिए."

A woman's dignity and modesty are not props to toy with. Least of all on a public stage. As a Muslim woman, watching another woman's niqab being pulled at so casually, accompanied by that nonchalant smile, was so infuriating.



Power does not grant permission to violate… — Zaira Wasim (@ZairaWasimmm) December 15, 2025

पटना में नई भर्ती हुई आयुष डॉक्टर सोमवार को हैरान रह गई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपॉइंटमेंट लेटर देते समय उनके चेहरे से हिजाब (पर्दा) खींच दिया. यह घटना, जिसका एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, सीएम के सचिवालय 'संवाद' में हुई, जहां 1,000 से ज्यादा आयुष डॉक्टरों को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे थे.

जब नुसरत परवीन की बारी आई, जो अपने चेहरे पर हिजाब पहनकर आई थीं तो 75 साल के सीएम ने भौंहें चढ़ाकर कहा, "यह क्या है?" मुख्यमंत्री, जो एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, नीचे झुके और हिजाब नीचे खींच दिया. इसके बाद घबराई हुई डॉक्टर को मौके पर मौजूद एक अधिकारी ने जल्दी से एक तरफ खींच लिया, जबकि नीतीश कुमार के बगल में खड़े डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन्हें रोकने की कोशिश में उनकी आस्तीन खींचते हुए दिखे.

जायरा आखिरी बार 2019 में शोनाली बोस की फैमिली ड्रामा फिल्म 'द स्काई इज पिंक' में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने यह कहते हुए फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी कि यह पेशा उनके धर्म में दखल दे रहा था.