विज्ञापन

भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी धुरंधर ही जमकर हो रही है तारीफ, बोले- भारत की और फिल्मों से अलग, हमारी खूबसूरती को दिखाया...

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी बवाल मचा कर रखा हुआ है. पाक जनता को यह फिल्म बहुत पसंद आ रही है.

Read Time: 3 mins
Share
भारत में ही नहीं, पाकिस्तान में भी धुरंधर ही जमकर हो रही है तारीफ, बोले- भारत की और फिल्मों से अलग, हमारी खूबसूरती को दिखाया...
पाक में भी बज रहा धुरंधर का डंका
नई दिल्ली:

रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर. माधवन स्टारर एक्शन थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' ने इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर हंगामा मचाया हुआ है. फिल्म पांच दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 150 करोड़ रुपये की कमाई का आंकड़ा पार कर चुकी है. 'धुरंधर' का क्रेज ना सिर्फ भारत बल्कि विदेशों में भी है और इसमें एक नाम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का भी शामिल है. जी हां, सही पढ़ा आपने 'धुरंधर' पाकिस्तान में भी गदर मचा रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म की पाकिस्तान में खूब तारीफ हो रही है. फिल्म में कुछ पाकिस्तानी जगह दिखाई गई हैं, जिसे देखने पाक आवाम बहुत खुश हो रही है.

पाकिस्तान में बज रहा डंका
'धुरंधर' में लुधियाना के खेड़ा गांव को पाकिस्तान के कराची के ल्यारी इलाके जैसा दिखाया गया है. पाकिस्तानी दर्शक फिल्म के डायरेक्टर के इस काम की बहुत तारीफ कर रहे हैं.  कराची के वकील, टैक्स वकील और राइटर सादिक सुलेमान ने धुरंधर की तारीफ के कसीदे पढ़े हैं. उन्होंने एक इंटरव्यू में फिल्म की क्रिएटिव टीम की जमकर तारीफ की है. उन्होंने कहा, 'माशाल्लाह क्या कमाल की फिल्म है, बतौर कराची नागरिक मैंने इस फिल्म को इसलिए देखा कि इसमें भी बाकी बॉलीवुड फिल्मों की तरह नॉनसेंस होगा. लेकिन पाक के इलाकों को जिस तरह से दिखाया गया है, उसे देख मैं हैरान हूं'. बता दें, जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो डायरेक्टर को ल्यारी इलाके पर लोगों ने खूब सुझाव दिए थे.

धुरंधर निकली बवंडर

सादिक ने आगे कहा है, 'इस फिल्म के कुछ सीन मैंने अपने पेरेंट्स को भी दिखाए हैं. यकीन मानिए मेरे पेरेंट्स भी फिल्म देखकर हैरान हैं. मेरे पेरेंट्स 60 के दशक में मीठादर और खरादर में रहे थे. ये कस्बे ल्यारी से सटे हुए हैं. इसलिए मेरे पेरेंट्स ल्यारी के चप्पे-चप्पे से वाकिफ हैं. मेरे वालिद साहब ने कहा कि उन्हें यह असली ल्यारी लग रहा है. उन्होंने भी आदित्य धर के काम की तारीफ की है और धुरंधर को भी काबिले तारीफ माना है'. वहीं, पाकिस्तानी किरदार रहमान डकैत और असलम चौधरी के रोल को बारीकी से दिखाने पर भी सादिक ने आदित्य धर की तारीफ की है. इधर, फिल्म धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर अपने 5 दिन पूरे कर चुकी है और फिल्म ने इन पांच दिनों में डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर 159.40 करोड़ रुपये कमा लिए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dhurandhar Pakistan, Dhurandhar, Dhurandhar Actors, Dhurandhar News, Dhurandhar News Live Updates
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com