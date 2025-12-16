जॉर्डन में पीएम मोदी को खुद ड्राइव करके ले गए यहां के युवराज, तस्वीरें आई सामने

पीएम मोदी जॉर्डन पहुंचे हुए थे और वहां से एक खास तस्वीर सामने आई है. यहां क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला द्वितीय ने भारत के प्रधानमंत्री के लिए खास तरीके से अपना सम्मान दिखाया. युवराज पीएम मोदी को खुद कार ड्राइव करके जॉर्डन संग्रहालय तक ले गए. खास बात यह भी है कि युवराज अल हुसैन पैगंबर मोहम्मद की 42वीं पीढ़ी के सीधे वंशज हैं. पीएम मोदी सोमवार, 15 दिसंबर को किंग अब्दुल्ला द्वितीय के निमंत्रण पर दो दिवसीय यात्रा पर जॉर्डन पहुंचे थे और अब वो वहां से इथियोपिया के लिए निकल गए है.

जॉर्डन संग्रहालय जाना अम्मान में पीएम मोदी के व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा था.

इससे पहले सोमवार, 15 दिसंबर को जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंचने के बाद, जॉर्डन के प्रधान मंत्री जाफर हसन ने एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का स्वागत किया. यहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया. इसके बाद अल हुसैनिया पैलेस में किंग अब्दुल्ला द्वितीय ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जहां दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की.

पीएम मोदी ने अपनी जॉर्डन यात्रा के परिणामों की अहमियत बताते हुए कहा कि उन्होंने नई दिल्ली और अम्मान के बीच संबंधों के विस्तार में एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम उठाया है. उन्होंने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा से लेकर डिजिटल इनोवेश तक व्यापक परिणाम, भारत-जॉर्डन साझेदारी की बढ़ती गहराई को दर्शाते हैं.

जॉर्डन से प्रधान मंत्री मोदी इथियोपिया के लिए निकल गए हैं, जहां वो प्रधान मंत्री अबी अहमद अली के निमंत्रण पर यात्रा कर रहे हैं. यह इस अफ्रीकी राष्ट्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा होगी. दौरे के आखिरी चरण में प्रधानमंत्री ओमान का दौरा करेंगे.

